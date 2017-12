XV de France: l'entraîneur des avants de Lyon libéré pour le tournoi

Lyon va libérer son entraîneur des avants Sébastien Bruno pour qu’il rejoigne le nouvel encadrement du XV de France lors du Tournoi des six nations, a indiqué dimanche le président du LOU Yann Roubert.

“Oui, Seb (Sébastien Bruno) a été contacté par Jacques Brunel puis le président de la Fédération Bernard Laporte m’a appelé pour nous demander de le mettre à disposition (du XV de France) pendant les huit semaines du Tournoi”, a déclaré Roubert dimanche sur Canal + à la mi-temps du match Lyon-Pau comptant pour la 14e journée du Top 14.

“C’est évidemment une belle opportunité pour Seb parce que tout entraîneur a envie d’être entraîneur de l’équipe de France un jour. C’est l’occasion, donc on ne s’y opposera pas et on le mettra à disposition de l’équipe de France”, a ajouté le président du LOU, qui a déjà anticipé la réorganisation de son staff autour de l’entraîneur principal Pierre Mignoni.

“Du coup, Karim (Ghezal, entraîneur des avants et de la touche) va devoir en faire un peu plus, comme tous les membres du staff, et peut-être que David Attoub (pilier du club en fin de carrière, NDLR), qui n’a pas beaucoup joué cette année, qui n’a même pas joué, va essayer de prendre ses galons d’entraîneur”, a précisé Roubert.

Mignoni avait déjà évoqué vendredi en conférence de presse un départ de Bruno pour épauler Brunel, nommé mercredi sélectionneur des Bleus en remplacement de Guy Novès, débarqué après une année 2017 noire, ponctuée par six défaites consécutives et un nul historique contre le Japon.

Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a annoncé l’instauration d’un groupe de 5-6 adjoints issus du Top 14 pour entourer Brunel, sans donner aucun nom.

Mignoni, Franck Azéma (Clermont), Patrice Collazo (La Rochelle) et Fabien Galthié (Toulon), les entraîneurs les plus en vue, ont refusé la proposition. Bruno, âgé de 43 ans, est le premier partant confirmé par son club.

Le temps presse pour Brunel pour constituer son équipe: le Tournoi commence dès le 3 février contre l’Irlande, match pour lequel les Bleus seront rassemblés dès le 21 janvier à Marcoussis.

Source: AFP