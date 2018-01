XV de France: Bruno, Elissalde et Bonnaire adjoints du sélectionneur Brunel (FFR)

L’entraîneur adjoint de Lyon Sébastien Bruno, Jean-Baptiste Elissalde et Julien Bonnaire ont été nommés adjoints du nouveau sélectionneur du XV de France Jacques Brunel, a annoncé la Fédération française de rugby (FFR) mercredi à l’AFP.

Bruno, mis à disposition par son club, sera en charge de la mêlée. Elissalde (trois-quarts) et Bonnaire (touche) seront également assistés par deux consultants, Philippe Doussy (jeu au pied) et Jean-Marc Béderède (défense), seul rescapé de l’ère Guy Novès, limogé le 27 décembre par le président de la FFR Bernard Laporte après des tests de juin et de novembre ratés.

Source: AFP