WorldRemit lève 40 millions de dollars pour viser 5 millions de clients en Afrique

Le leader du transfert d’argent digital WorldRemit (www.WorldRemit.com) vient de lever 40 millions de dollars pour orchestrer la nouvelle phase de sa stratégie de croissance, avec pour ambition de servir 10 millions de clients des pays émergents à l’horizon 2020. La moitié de ses clients se trouvent en Afrique.

Avec cette levée de fonds, WorldRemit permettra aux clients en Afrique de transférer de l'argent vers 148 pays aussi facilement que d'envoyer un message instantané, en utilisant l'application WorldRemit. Les pays d'Afrique qui reçoivent désormais des envois de fonds via WorldRemit deviendront des pays d'envoi. Plus important encore, le nouveau service rendra l'envoi d'argent vers l’Afrique plus rapide, plus facile et moins coûteux. Selon la Banque mondiale, les transferts inter-africains sont parmi les plus chers au monde.

Les transferts d’argent depuis 50 pays vers l’Afrique, représentent plus de la moitié des revenus de WorldRemit. L’entreprise gère actuellement 74% des transferts réalisés sur des comptes mobiles money, parmi les plus populaires en Afrique tels que MTN, Ecocash, Tigo Pesa, Vodafone M-Pesa, Airtel Money et Telesom Zaad. Ces derniers font de WorldRemit le leader mondial des transferts d’argent internationaux de mobile-à-mobile.

« Cette nouvelle levée de fonds va nous aider à continuer sur notre lancée en nous permettant de mettre notre service à la portée de millions de nouveaux clients aux quatre coins du monde. L'Afrique est un marché crucial pour nous et au cours des prochaines années, nous allons étendre nos services afin que les clients puissent envoyer et recevoir de l’argent avec WorldRemit, en bénéficiant des avantages de notre service en ligne rapide et sécurisé. », commente Ismail Ahmed, fondateur et PDG de WorldRemit.

Depuis son dernier tour de table, en 2015, WorldRemit a lancé 206 nouveaux services et enregistré une progression de 400% de ses volumes de transactions. Le mois dernier, WorldRemit est devenu le tout premier service de transfert d’argent en ligne partenaire officiel du club anglais d’Arsenal (www.Arsenal.com).

Ce tour de table (série C) est orchestré par LeapFrog Investments (www.LeapFrogInvest.com), le plus grand investisseur privé spécialisé dans les domaines des services financiers et de la santé pour les consommateurs des pays émergents avec le concours des investisseurs historiques Accel (www.Accel.com) et TCV (www.TCV.com).

Ce nouveau financement intervient après celui de Série B réalisé en 2015 par TCV, lui-même précédé par celui de Série A effectué par Accel et Project A en 2014 – il fût l’un des plus grands tours de table de série A jamais organisé en Europe.

A propos de WorldRemit

WorldRemit (www.WorldRemit.com) a été créé en 2010 par Ismail Ahmed, spécialiste du transfert de fonds à l’international et ex-conseiller sur les questions de conformité auprès des Nations Unies. Son expérience personnelle des agences de transfert d’argent traditionnelles lui a donné l’intime conviction que la technologie était en mesure d’améliorer les modalités d’envoi, tout en réduisant les frais pour le client et en assurant d’être toujours en conformité avec la réglementation locale en vigueur.



En novembre 2017, WorldRemit est devenu le premier service de transfert d’argent en ligne partenaire du club anglais d’Arsenal FC, dans le cadre d’un parrainage mondial pour les matchs du championnat anglais, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe d’Angleterre de football (FA Cup).



En juin 2017, WorldRemit a intégré Android Pay à son service, offrant ainsi aux utilisateurs de ce système la possibilité d’envoyer en toute sécurité de l’argent vers les 130 millions de comptes mobile money accessibles via son réseau.



A ce jour, WorldRemit a obtenu près de 200 millions de dollars de financement amenés par Accel Partners, TCV – tous deux investisseurs de première heure de Facebook, Spotify, Netflix et Slack – et aujourd’hui LeapFrog.



Le siège de WorldRemit se trouve à Londres (Royaume-Uni), avec des antennes aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, à Singapour, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de WorldRemit www.WorldRemit.com



A propos de LeapFrog Investments

LeapFrog (www.LeapFrogInvest.com) investit dans des entreprises extraordinaires en Afrique et en Asie. Nous nous associons avec les dirigeants de ces entreprises dans le but de les aider à se développer et à augmenter nettement leurs bénéfices et leur impact. Le portefeuille de LeapFrog compte des entreprises opérant sur 33 marchés et qui couvrent au total 111 millions de personnes avec leurs offres de services financiers et médicaux. Plus de 93,8 millions de ces personnes résident dans des pays émergents, et accèdent pour la première fois à des produits d’assurance, d’épargne, de crédit et médicaux. Les structures accompagnées par LeapFrog fournissent des emplois à quelque 114 626 personnes et leur permettent ainsi de subsister. Grâce à l’appui financier de LeapFrog, ces entreprises ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 43,3%. LeapFrog a été récemment distinguée par Fortune comme étant l’une des 5 entreprises qui changent le plus le monde ; elle est la première société d’investissement privée à figurer dans cette liste. www.LeapFrogInvest.com et sur twitter : @leapfroginvest



A propos d’Accel

Accel (www.Accel.com) est un capital-risqueur majeur qui investit dans les hommes et leurs entreprises dès leurs débuts et à toutes les étapes de leur croissance. Atlassian, Algolia, Avito, Cloudera, Crowdstrike, Deliveroo, DJI, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Funding Circle, Kayak, QlikTech, Slack, Spotify, Supercell et WorldRemit figurent parmi les entreprises soutenues ces 30 dernières années. La structure cherche à comprendre la spécificité de chaque entrepreneur, d’apprécier son originalité et de miser sur ses forces. Pour Accel, la force n’a pas de stéréotype. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Accel.com, www.Facebook.com/accel ou www.Twitter.com/accel.



A propos de TCV

Créé en 1995, Technology Crossover Ventures (TCV) (www.TCV.com) est un capital-risqueur leader qui accompagne le développement d’acteurs du monde high-tech. Avec près de 10 milliards de dollars d’investissements, TCV a déjà apporté son aide à plus de 200 entreprises au cours de 20 dernières années : Altiris, C|NET, ExactTarget, Expedia, Facebook, Fandango, FX Alliance, GoDaddy, Genesys Software, HomeAway, Netflix, NewVoiceMedia, RealNetworks, Redback Networks, RiskMetrics Group, Sitecore, Splunk, Spotify, Thinkorswim, VICE Media et Zillow. Le siège de TCV est implanté à Palo Alto, en Californie, avec des antennes à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de TCV www.TCV.com

