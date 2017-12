Wall Street, marquant une pause, ouvre en baisse

La Bourse de New York a débuté la séance en baisse mercredi, prenant un peu de recul après la forte progression des indices depuis le début de l’année: le Dow Jones perdait 0,06% et le Nasdaq 0,17%.

Vers 14H35 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l’indice vedette de Wall Street, reculait de 13,62 points à 24.167,02 points

Le Nasdaq, à dominante technologique, concédait 11,53 points à 6.750,69 points.

L’indice élargi S&P 500 se contractait de 0,09%, ou 2,37 points, à 2.627,20 points.

En proie à quelques doutes sur la réforme fiscale et ses éventuels effets, Wall Street avait déjà terminé dans le rouge mardi à l’issue d’une séance très indécise: le Dow Jones avait cédé 0,45% et le Nasdaq 0,19%.

“Après avoir été ébranlé au cours des deux séances précédentes”, le marché action penche de nouveau pour la prudence “alors que les marchés mondiaux évaluent la forte progression des indices depuis le début de l’année et les perspectives pour la réforme fiscale, qui ont pas mal chahuté le secteur technologique”, ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Le Sénat et la Chambre des représentants ont chacun adopté leur propre version de cette grande promesse de Donald Trump et doivent maintenant les concilier. Les investisseurs s’interrogent notamment sur les conséquences pour les géants de la tech des nouvelles mesures prévues comme la baisse de l’impôt sur les sociétés ou le taux préférentiel accordé aux bénéfices engrangés par les multinationales à l’étranger s’ils sont rapatriés.

Alors que l’adoption du texte par le Sénat était très attendue, “le marché actions n’a pas réussi à maintenir ses gains, suggérant que le mouvement de hausse alimentée par l’optimisme sur ce texte s’est épuisé”, a noté Patrick O’Hare de Briefing.

Les indicateurs du jour étaient plus ou moins conformes aux attentes: les créations d’emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont continué de progresser comme prévu en novembre et la productivité dans le pays a confirmé sa progression de 3% au troisième trimestre, une hausse un peu moins forte que prévu mais qui représente quand même la plus robuste depuis trois ans.

Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,326%, contre 2,351% mardi soir et celui des bons à 30 ans à 2,709%, contre 2,732% la veille.

