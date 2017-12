Wall Street: le Dow Jones pour la 1e fois au-dessus des 24.000 points

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, attendant avec optimisme l’adoption par les sénateurs de la réforme fiscale: le Dow Jones gagnait 0,47%, et passait pour la première fois au-dessus des 24.000 points, et le Nasdaq prenait 0,38%.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones Industrial Average avançait de 113,64 points, à 24.054,32 points. Il avait franchi le cap des 23.000 points il y a seulement un mois et demi.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 25,63 points, à 6.850,02 points.

L’indice élargi S&P 500 gagnait 0,47%, ou 12,40 points, à 2.638,47 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé mercredi, les valeurs technologiques chutant au profit des valeurs financières, sur fond d’accélération de la croissance américaine: le Dow Jones avait gagné 0,44% tandis que le Nasdaq avait perdu 1,27%.

“Le Sénat se rapproche d’un vote du projet de loi sur la réforme fiscale, préservant l’optimisme” des investisseurs, ont indiqué les analystes de Schwab.

“Les sénateurs débattent actuellement du projet”, relèvent les analystes de Wells Fargo, proposant notamment des amendements au texte, et un vote en séance plénière est attendu d’ici la fin de la semaine.

Les marchés affichaient par ailleurs leur optimisme après la publication d’indicateurs macroéconomiques favorables jeudi, le revenu des ménages américains ayant augmenté davantage que leurs dépenses en octobre et les inscriptions hebdomadaires au chômage s’affichant en légère baisse.

En revanche, l’inflation sur un an est restée modeste à 1,6% en octobre.

L’écart entre les taux d’intérêt à court terme (2 ans à 5 ans) et ceux à long terme (10 ans à 30 ans) s’est dans la foulée réduit, les seconds étant davantage sensibles aux perspectives d’inflation et de croissance tandis que les premiers sont plus réactifs aux décisions de la banque centrale américaine sur les taux.

La veille, cet écart s’était élargi après la publication de perspectives de croissance supérieures aux attentes au troisième trimestre, a noté Patrick O’Hare, de Briefing.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans progressait à 2,390%, contre 2,383% mercredi soir vers 22H00 GMT, et celui des bons à 30 ans se stabilisait à 2,824%, contre 2,823% la veille.

