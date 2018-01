Voeux de Macron: 11,3 millions de téléspectateurs, 1 million d'internautes

Plus de 11,3 millions de spectateurs ont suivi dimanche soir les premiers voeux présidentiels d’Emmanuel Macron à la télévision, selon des chiffres de Médiamétrie, sans compter le million de personnes qui ont visionné leur version raccourcie diffusée par l’Elysée sur les réseaux sociaux.

D’après les chiffres de Médiamétrie, un peu plus de 4 millions de téléspectateurs ont suivi ces voeux sur TF1 (soit une part d’audience de 24,1% pour la première chaîne), et un peu moins de 4 millions sur France 2 (23,6% de pda).

En outre 1,8 million les ont regardés sur France 3 (11,3% de pda) et près d’un million sur M6 (5,9%).

Enfin, près d’un demi-million (463.000) ont visionné les voeux sur la chaîne d’info BFMTV (2,8% de pda).

Si ces voeux, filmés depuis l’Elysée, ont été très classiques dans leur forme, le président a innové en diffusant ensuite des voeux destinés à la jeunesse dans un format plus court, une vidéo de 2 minutes publiée sur les réseaux sociaux. Mardi à la mi-journée, celle-ci avait déjà été visionnée par plus de 700.000 personnes sur Facebook et 300.000 sur Twitter, soit plus d’un million de vues.

