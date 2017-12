"Visages, Villages" d'Agnès Varda pré-sélectionné aux Oscars

“Visages, Villages” co-réalisé par Agnès Varda et l’artiste JR, fait partie de 15 documentaires pré-sélectionnés pour les Oscars aux côté d'”Une suite qui dérange”, le film d’alerte sur l’environnement d’Al Gore, a indiqué l’Académie des arts et sciences du cinéma jeudi.

Egalement retenus, “City of Ghosts” et “Last Men in Aleppo” témoignent tous deux de la guerre en Syrie. Réalisé par l’artiste chinois Ai Weiwei, “Human Flow” parle quant à lui des quelque 65 millions de réfugiés forcés ces dernières années de quitter leur pays à cause des guerres au Moyen-Orient ou en Afrique notamment.

“Icarus”, documentaire aux allures de thriller géopolitique diffusé sur Netflix, raconte de son côté comment la Russie a fraudé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ceux d’hiver à Sochi en 2014.

Parmi les quinze titres pré-sélectionnés, ?Jane? est consacré à la célèbre primatologue Jane Goodall et ?LA 92? chronique les émeutes à Los Angeles qui ont suivi l’acquittement de policiers ayant passé à tabac Rodney King en 1992.

170 oeuvres étaient candidates dans la catégorie des longs-métrages documentaires. Les cinq finalistes seront annoncés le 23 janvier en même temps que le reste des nominations pour la 90e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 4 mars.

Source: AFP