Victime de menaces racistes, la député français Laetitia Avia prend la parole

Après que Laeticia Avia ait reçu une lettre contenant des insultes racistes et une menace de mort, elle est devenue publique et a déposé une plainte légale. Dans un certain nombre de déclarations depuis lors, Avia a expliqué pourquoi elle a décidé de s’exprimer.

Le lendemain de la réception d’une lettre anonyme semée d’épithètes racistes et d’une menace de mort, Laeticia Avia a pris la parole à la télévision de France 5. “J’étais tellement choqué par les mots que je me suis demandé, comment est-il encore possible que – en ce jour, le 28 février 2018 – les gens écrivent encore de telles choses?“, A déclaré le député de 32 ans de la République En Marche (LREM). Ce matin-là, Avia a publié la note sur Twitter et a annoncé en même temps qu’elle portait plainte.

La lettre contenait un langage offensant. “Nous ne laisserons pas un gros porc noir d’Afrique se mêler de la vie des Français. Vos apparitions médiatiques nous rendent malades “, a-t-il déclaré.

“L’Africain est à mi-chemin entre un singe et un animal. Vos jours sont comptés, nous venons après vous. ”

28 février 2018. Aujourd’hui j’ai reçu une lettre d’un racisme inouï, ponctué d’une menace de mort.

Avia a révélé qu’elle reçoit des insultes presque tous les jours, mais surtout liée à la politique de son parti d’une certaine manière, plutôt qu’à ses origines. Mais cette fois, c’était différent: l’auteur laissait entendre qu’en raison de ses antécédents – Avia était née en France, mais ses parents sont originaires du Togo – elle était inapte à servir dans le gouvernement. C’est pourquoi elle a décidé de se battre. “Il y a quelques jours – certains d’entre vous le savent peut-être – j’ai reçu une lettre”, écrivit plus tard Avia dans une chronique du Journal du Dimanche. “Après avoir surmonté la violence pure de l’insulte, le racisme et la menace qu’elle contenait, je suis toujours terrassé par le message fondamental que l’auteur voulait envoyer: même si j’ai été élu au gouvernement, je ne suis pas qualifié pour participer La vie des Français à cause de mes origines africaines. ” “Je représente la génération des enfants dont les parents ont été rétrogradés et qui ne laisseront jamais la couleur de leur peau faire obstacle à leur réussite professionnelle et à leur épanouissement personnel. Je représente la banlieue – cette partie de la périphérie française qui a parfois l’impression de compter moins qu’ailleurs – ainsi qu’une autre France qui brunches le dimanche et flâne autour de Paris … Je représente ces milliers de personnes anonymes qui se sont exprimées pour dire qu’elles ne tolérera pas le racisme, et que cette voix minoritaire n’est pas la voix de leur nation “, a déclaré Avia. Avia a reçu un large soutien, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb condamnant “l’attaque haineuse et raciste” et la ministre française de l’Egalité, Marlène Schiappa, affirmant qu’il n’y avait “aucune justification à une telle violence”.

Travail, Travail, travail

L’avocat en titre a été un novice politique avant d’être investi le 18 juin dernier en tant que député représentant Paris à l’Assemblée nationale (chambre basse). L’enthousiaste «Macronista» était l’un des députés nouvellement élus issus de la société civile et issus de différents horizons. Ces nouveaux visages semblaient représenter une France plus moderne, jeune et diversifiée incarnée par son nouveau leader, Emmanuel Macron.

Le succès d’Avia repose sur un mélange de détermination et d’opportunité qui correspond parfaitement à la vision déclarée de La République en Marche pour une France moderne. Elle est née en 1985 dans la commune de Livry-Gargan au nord de Paris. Ses parents sont venus du Togo, où son père a étudié l’ingénierie et sa mère était sage-femme. En France, incapable de trouver un emploi correspondant à ses qualifications, son père travaillait comme bagagiste et chauffeur et sa mère comme infirmière.

«Mes parents m’ont appris que le travail était la valeur la plus importante: le travail, le travail, le travail sont la seule façon d’échapper à votre condition et de prendre le contrôle de votre vie», a déclaré Avia.

Avia a acquis la nationalité française à l’âge de 13 ans. Elle a travaillé dur à l’école et a été acceptée par la prestigieuse université française Sciences Po à Paris à travers un nouveau programme destiné à faciliter l’accès des étudiants défavorisés. Là-bas, elle a prospéré, devenant l’ambassadrice du programme et perfectionnant ses compétences en art oratoire en faisant la promotion dans les écoles et dans les médias, en France et à l’étranger.

Macron m’a encouragée

Après avoir passé une année à l’Université McGill au Canada, elle est devenue avocate d’entreprise et, en 2016, elle a fondé sa propre pratique en droit. Elle a rencontré Macron il y a 10 ans, alors qu’ils étaient tous deux impliqués dans une commission gouvernementale sur la profession juridique. Ils se sont envoyé des cartes de Noël chaque année et sont restés en contact. “Macron m’a suivi, il m’a encouragé”, a confié Avia à Libération.

Lorsque Macron a créé sa propre fête en 2016, alors appelée En Marche, elle s’est jointe presque immédiatement et a offert son aide. Il a accepté, prenant Avia en tant qu’expert juridique. Elle a rapidement gravi les échelons, a été poussée à se présenter aux élections législatives et a été élue députée en juin.

La brillante trajectoire d’Avia a été distinguée par le Premier ministre français Édouard Philippe lors d’un de ses premiers discours à l’Assemblée nationale après sa nomination.

«Je veux vous parler d’une femme … dont les parents … ne s’attendaient pas à ce qu’elle fréquente une prestigieuse université, puis devienne avocate, travaillant dans les entreprises les plus distinguées avant de créer la sienne. Cette jeune femme a maintenant rejoint ces bancs [parlementaires]. ”

Avia a clairement fait savoir qu’elle ne laisserait pas la lettre offensive lui barrer la route. Mais l’incident soulève une fois de plus des questions sur l’intolérance persistante en France. Le mois dernier, une série de messages racistes sur les réseaux sociaux ont été diffusés après qu’un adolescent, dont les parents sont originaires de Pologne et du Bénin, a été choisi pour jouer Jeanne d’Arc à Orléans lors de la célébration annuelle du 1er mai. Et l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, née en Guyane française, a été comparée à plusieurs reprises à un singe durant son mandat.