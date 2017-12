USA: accusé d'agression sexuelle, le magnat du rap Russell Simmons démissionne

Russell Simmons, poids lourd du hip-hop américain qui a notamment aidé à crédibiliser le genre avec son célèbre label Def Jam Recordings, a annoncé jeudi qu’il démissionnait de ses entreprises après des accusations d’agression sexuelle.

L’homme d’affaires de 60 ans, connu pour sa passion du yoga, a nié ces accusations mais a expliqué considéré les récentes révélations d’agressions et de harcèlement sexuel de la part de célébrités masculines comme propices à “une période de transition” dans ses entreprises.

“Les voix des sans-voix, ceux qui ont été blessés ou rabaissés méritent d’être entendues”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Alors que les couloirs du pouvoir vont laisser la place à une nouvelle génération, je ne souhaite pas constituer une distraction et me retire donc des entreprises que j’ai créées”, a-t-il ajouté.

Russell Simmons a été accusé d’agression sexuelle dans le Hollywood Reporter par la scénariste Jenny Lumet, fille du réalisateur Sidney Lumet.

Les faits se seraient déroulés en 1991 quand Jenny Lumet était âgée de 24 ans. Russell Simmons l’aurait forcée à rentrer dans son appartement – son chauffeur ayant notamment refusé de déposer la jeune fille chez elle – et aurait eu un rapport sexuel avec elle sans son consentement.

Dans son communiqué, Russell Simmons a expliqué avoir un autre souvenir de la soirée mais a reconnu que les “sentiments de peur et d’intimidation” de la jeune fille “étaient réels”.

“Bien que je n’ai jamais été violent, j’ai souvent manqué de considération et de sensibilité dans plusieurs de mes relations au fil des années, et je m’en excuse sincèrement”, a-t-il poursuivi.

Plus tôt ce mois-ci, Russell Simmons a nié avoir agressé sexuellement la mannequin Claussen Khalighi quand elle avait 17 ans en 1991, comme elle l’en accuse.

Avec le producteur Rick Rubin, Russell Simmons a créé le label Def Jam au milieu des années 1980, et a fait connaître au rap ses premiers succès populaires en signant notamment des artistes comme les Beastie Boys, LL Cool J puis Public Enemy. Très grand nom du rap américain, il est proche de ses stars les plus célèbres, comme Jay-Z.

Désormais éloigné du monde de la musique, il possède notamment une marque de vêtements et des studios de yoga. Russell Simmons est actif dans des organisations caritatives, et avait toujours gardé une image très lisse – notamment par contraste avec certains de ses artistes – grâce à sa défense du végétarisme et de la cause des animaux.

Source: AFP