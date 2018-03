Une première en Mauritanie !

Après avoir déployé avec succès un réseau VSAT très moderne pour les services voix 2G l’an dernier, sur l’ensemble du territoire mauritanien, MATTEL (http://Mattel.mr) a de nouveau fait confiance à GLOBAL Technologies (www.GLOBAL.fr) pour lancer le service voix et data en 3G, toujours en utilisant la technologie VSAT.

La réunion de lancement du projet à NOUAKCHOTT, a été animée par Nicolas Mercier, Vice-Président Telecom & Infrastructure de GLOBAL Technologies.

Une équipe spécialisée vient d’être mise en place pour la réalisation de ce projet, dotée d’une solide expérience et habituée à travailler dans un environnement naturel difficile.

La ville de BASSIKNOU a été sélectionnée comme site pilote pour la phase d’intégration de la 3G sur VSAT. Située à la frontière du Mali, BASSIKNOU est l’un des points les plus éloignés de NOUAKCHOTT et constitue un site stratégique pour MATTEL.

En effet, de très nombreuses organisations internationales sont présentes dans cette région et si l’on ajoute les besoins des populations locales, on arrive à un fort potentiel de trafic et donc de revenus pour l’opérateur.

« Le succès de cette intégration permettra à l’opérateur Mauritanien d’offrir les services de la 3G dans les zones les plus reculées, en profitant des technologies d’optimisation Mx-DMA de NEWTEC et de la couverture satellite d’EUTELSAT » conclut Nicolas Mercier.

Ce déplacement se fera sans investissement supplémentaire car les équipements déjà déployés pour la 2G sont « 3G-ready ».

A l’issue de ce projet, MATTEL sera le seul opérateur en Mauritanie à disposer de sites 3G en VSAT et continuera ainsi à être le leader des communications par satellite sur ce marché.

Téléchargez les logos :

Global Technologies : https://goo.gl/2NbtxE

Mattel : https://goo.gl/u3yAqZ

Hopscotch Africa: https://goo.gl/1hshtm

Distribué par APO Group pour GLOBAL Technologies.

Contact presse

Karl LAWSON, KLawson@HopscotchAfrica.com

+33 6 15 60 39 62

A propos de GLOBAL Technologies

GLOBAL Technologies (www.GLOBAL.fr) est une société internationale spécialisée dans la conception, l’installation et la supervision de systèmes et d’infrastructures complexes dans les domaines civils et militaires.

Présente sur le continent africain, dans une vingtaine de pays et depuis plus de 20 ans, GLOBAL Technologies intervient en environnement austère dans les secteurs de la Défense, des Télécoms et de la Sécurité pour des entreprises et des organisations internationales ayant de fortes contraintes de continuité de service.

Site internet : www.GLOBAL.fr

A propos de Mattel

Le mauritanien des Télécommunications, Mattel (http://Mattel.mr), est le premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie. Depuis sa création le 11 mai 2000, fruit d'une coopération entre opérateurs économiques mauritaniens et tunisiens, Mattel a toujours misé sur la qualité de son réseau, le professionnalisme de son personnel et la proximité avec sa clientèle.

En 17 ans d’existence, Mattel n’a cessé de moderniser son réseau grâce à des équipements techniques de dernière génération et aux savoir-faire de ses ingénieurs et techniciens formés à la gestion et à la manipulation de technologies avancées.

Site internet : http://Mattel.mr

Source: APO