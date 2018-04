Un verre de vin supplémentaire par jour «raccourcira votre vie de 30 minutes»

Boire est aussi nocif que le tabagisme, et plus de cinq boissons par semaine réduit l’espérance de vie, affirment les chercheurs.

Boire abrège votre vie, selon une étude qui suggère que chaque verre de vin ou une pinte de bière au-dessus de la limite quotidienne recommandée va couper une demi-heure de la durée de vie attendue d’un 40 ans.

Ceux qui pensent qu’un verre de vin rouge tous les soirs aidera à garder le cœur en santé seront consternés. Le journal, publié dans le journal médical Lancet, dit que cinq verres standard de vin de 175 ml ou cinq pintes par semaine est la limite supérieure de sécurité – environ 100g d’alcool, soit 12,5 unités au total. Plus que cela augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, anévrisme mortel (une artère rompue dans la poitrine), l’insuffisance cardiaque et la mort.

Les risques pour un homme de 40 ans de boire au-dessus de la limite quotidienne recommandée étaient comparables au tabagisme, a déclaré un scientifique de premier plan. “Au-dessus de deux unités par jour, les taux de mortalité grimpent régulièrement”, a déclaré David Spiegelhalter, professeur Winton pour la compréhension publique du risque à l’Université de Cambridge.

«Le journal estime qu’un homme de 40 ans qui boit quatre unités par jour au-dessus des directives [l’équivalent de boire trois verres de vin par nuit] a une espérance de vie inférieure d’environ deux ans, ce qui représente un vingtième de sa vie restante. Cela fonctionne à environ une heure par jour. Donc, c’est comme si chaque unité au-dessus des lignes directrices prenait, en moyenne, environ 15 minutes de vie, à peu près la même chose qu’une cigarette.

“Bien sûr, il appartient aux individus s’ils pensent que cela en vaut la peine.”

Il y a encore un petit avantage à boire, qui a déjà été signalé dans le passé. Cela réduit les risques d’une crise cardiaque non fatale. Mais, a déclaré le Dr Angela Wood, de l’Université de Cambridge, auteur principal de l’étude, “cela doit être mis en balance avec le risque plus élevé associé à d’autres maladies cardiovasculaires graves – et potentiellement fatales”. ”

La grande étude internationale soutient les nouvelles limites recommandées britanniques d’un maximum de 14 unités par semaine pour les hommes et les femmes, qui ont été farouchement contestées lorsqu’elles ont été introduites par Dame Sally Davies, médecin en Angleterre en 2016. D’autres pays avec des limites plus élevées devraient réduire eux, il suggère. Ils comprennent l’Italie, le Portugal et l’Espagne ainsi que les États-Unis, où pour les hommes, la limite recommandée est presque le double.

L’étude comprenait des données provenant de près de 600 000 buveurs actuels inclus dans 83 études réalisées dans 19 pays. Environ la moitié des participants ont déclaré boire plus de 100 g par semaine et 8,4% en buvaient plus de 350 g par semaine. Les décès précoces ont augmenté lorsque plus de 100g par semaine, soit cinq à six verres de vin ou des pintes de bière, ont été consommés.

Un homme de 40 ans qui a bu jusqu’à deux fois ce montant (100 à 200 g) a réduit son espérance de vie de six mois. Entre 200 g et 350 g par semaine, ils perdaient entre un et deux ans de vie, et ceux qui buvaient plus de 350 g par semaine réduisaient leur vie de quatre à cinq ans.

Tim Chico, professeur de médecine cardiovasculaire à l’Université de Sheffield, a déclaré que les fumeurs ont perdu en moyenne 10 ans de vie. «Cependant, nous pensons d’après des preuves antérieures qu’il est probable que les personnes buvant plus de 43 unités risquent de perdre encore plus d’espérance de vie, et je ne serais pas surpris si les buveurs les plus lourds perdaient autant d’années de vie en tant que fumeur.

«Cette étude montre clairement que, dans l’ensemble, la consommation d’alcool ne présente aucun avantage pour la santé, ce qui est généralement le cas lorsque les choses semblent trop belles pour être vraies.

Spiegelhalter a déclaré que c’était “une étude massive et très impressionnante. Il estime que, par rapport à ceux qui ne boivent qu’un peu, les personnes qui boivent selon les directives britanniques actuelles ne souffrent pas globalement de taux de mortalité et ont 20% moins de crises cardiaques. ”

Le professeur Jeremy Pearson, directeur médical adjoint de la British Heart Foundation, qui a financé en partie l’étude, a qualifié ce phénomène d ‘«appel sérieux au réveil pour de nombreux pays».

Le Dr Tony Rao, conférencier invité au King’s College de Londres, a déclaré que l’étude “souligne la nécessité de réduire les méfaits de l’alcool chez les baby-boomers, groupe d’âge actuellement le plus exposé au risque d’abus d’alcool”. Il n’a pas pris en compte la possibilité de troubles mentaux tels que la démence, qui pourrait accompagner les autres problèmes de santé encourus par les buveurs.

Dans un commentaire publié dans le Lancet, les professeurs Jason Connor et Wayne Hall du Centre de recherche sur la toxicomanie chez les jeunes de l’Université du Queensland, en Australie, prévoyaient que l’idée d’abaisser les limites de consommation recommandées se heurterait à l’opposition.

“Les niveaux de consommation recommandés dans cette étude seront sans doute qualifiés d’invraisemblables et impraticables par l’industrie de l’alcool et d’autres opposants aux avertissements de santé publique sur l’alcool. Néanmoins, les résultats devraient être largement diffusés et devraient susciter un débat public et professionnel éclairé. ”