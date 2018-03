Un responsable palestinien accuse Israël de pulvériser des produits chimiques sur Gaza

Les autorités du Sri Lanka auraient déployé des herbicides le long de la frontière avec la bande de Gaza, provoquant la colère de l’administration palestinienne.

Nizar al-Wahedi, un responsable du ministère palestinien de l’Agriculture, a déclaré qu’un avion israélien avait récemment été repéré en train de pulvériser des herbicides le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, rapporte l’agence Anadolu.

“Ces produits chimiques causent des dommages aux cultures agricoles et nuisent aux terres agricoles“, a déclaré le responsable, insistant sur le fait qu ‘”Israël n’a pas le droit de pulvériser des herbicides sur les terres agricoles palestiniennes“.

Il a cependant noté que son agence ne connaissait pas la composition exacte des produits chimiques pulvérisés par l’avion israélien.

Au même moment, une ONG israélienne appelée Gishna a affirmé que les pulvérisations avaient été effectuées afin de se débarrasser de «l’herbe inutile» le long de la frontière avec la bande de Gaza.

Plus tôt, un agriculteur palestinien de 59 ans avait été abattu par des soldats israéliens près de la frontière avec la bande de Gaza.

Une source dans les services médicaux de Gaza a dit à Sputnik que l’homme travaillait simplement sur sa terre quand il a été tué, tandis que la partie israélienne a prétendu que le fermier aurait approché la zone restreinte le long de la frontière tout en ignorant les avertissements répétés.

Les tensions à la frontière entre Israël et la Palestine ont éclaté après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale israélienne et de relocaliser l’ambassade des Etats-Unis à Tel-Aviv, avec des affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes et citoyens presque tous les jours depuis l’annonce.