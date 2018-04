Un festival offensif pour l’édition 2018 du U20 junior Barthes Trophy

Le championnat africain de Rugby à XV des moins de 20 ans a eu lieu du 28 au 31 mars 2018. La compétition était séparée en deux groupes (Nord en Tunisie – Sud en Namibie) s’affrontant à distance pour le titre de champion d’Afrique.

Plus de 394 points et 53 essais ont été inscrits en 8 matches.

C’est la Namibie qui est sortie vainqueur du groupe sud après un match d’une intensité exceptionnelle contre le Kenya.

La Tunisie a remporté la finale du groupe nord au bout du suspense grâce à un drop réussi par le numéro 10 Dhia Ben Dhied à la deuxième minute des prolongations.

La vidéo de la prolongation est disponible au lien suivant : https://youtu.be/hjhySaXjny4

C’est la Namibie qui remporte le tournoi grâce à un goal-average favorable. Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) n’organisera pas de finale entre les vainqueurs des deux groupes.

Le classement final :

Team Log Points Won matches Lost matches Tries scored Tries against Yellow card Red Card Points scored Points against Goal average Namibia 6 2 0 9 4 2 64 35 29 Tunisie 6 2 0 3 2 0 1 26 19 7 Kenya 4 1 1 9 8 1 69 50 19 Sénégal 4 1 1 5 5 38 36 2 Zimbabwe 4 1 1 18 5 2 117 42 75 Côte d’Ivoire 4 1 1 2 3 19 20 -1 Maroc 2 0 2 5 5 1 30 30 0 Madagascar 2 0 2 3 23 1 1 28 151 -123

Classement intermédiaire groupe nord :

Groupe Nord Points Won matches Lost matches Tries scored Tries against YC RC Points scored Points against Goal average 1 Tunisie 6 2 0 3 2 0 1 26 19 7 2 Sénégal 4 1 1 5 5 38 36 2 3 Côte d’Ivoire 4 1 1 2 3 19 20 -1 4 Maroc 2 0 2 5 5 1 30 30 0

Classement intermédiaire groupe sud :

Groupe Sud Points Won matches Lost matches Tries scored Tries against YC RC Points scored Points against Goal average 1 Namibia 6 2 0 9 4 2 64 35 29 2 Kenya 4 1 1 9 8 1 69 50 19 3 Zimbabwe 4 1 1 18 5 2 117 42 75 4 Madagascar 2 0 2 3 23 1 1 28 151 -123

Les meilleurs marqueurs (essais) :

1 – Matthew D McNab (Namibie) – 4 unités

2 – Ibrahima Diaby (Senegal) – 3 unités

3 – Mark Mutuku (Kenya) – 3 unités

Les résultats :

Groupe Nord Groupe Sud Kenya vs Madagascar 51 – 13 Maroc vs Sénégal 25 – 30 Namibia vs Zimbabwe 27 – 17 Tunisie vs Cote d’Ivoire 15 – 11 Zimbabwe vs Madagascar 100 – 15 Cote d’Ivoire vs Maroc 11 – 05 Namibia vs Kenya 37 – 15 Tunisie vs Sénégal 11 – 08

Distribué par APO Group pour Rugby Africa.

Contact :

Rugby@APO-opa.org

A propos de Rugby Africa :

Créé en 1986, Rugby Africa (www.RugbyAfrique.com), anciennement Confédération Africaine de Rugby (CAR), est une des six associations régionales de World Rugby (www.WorldRugby.org), l'organisme international qui gère le rugby à XV et le rugby à sept. Rugby Africa regroupe les nations africaines pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Africa organise notamment la Rugby Africa Gold Cup, compétition qualificative pour la Coupe du Monde de rugby 2019, et Africa 7, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de 2020. Rugby Africa compte 38 membres, dont 22 membres ou membres associés de World Rugby, 10 membres ou membres associés de Rugby Africa et 16 nouveaux pays travaillant avec Rugby Africa.

Source: APO