Un ancien prefet, chargé de la sécurité de Roissy accusé de corruption

Un ancien prefet, Alain Gardère, déjà soupçonné d’avoir reçu des faveurs en échange de service rendus, s’est vu notifier cet été de nouvelles mises en examen en lien avec ses activités de préfet en charge de la sécurité des aéroports de Roissy, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Ce policier, qui a appartenu au cabinet de l’ex-ministre de l’Intérieur Claude Guéant, était déjà soupçonné d’avoir profité d’avantages en nature entre 2014 et 2016 alors qu’il dirigeait le Conseil national des activités privées de sécurité, un organisme public.

En janvier 2016, il a été mis en examen à ce sujet notamment pour abus d’autorité, prise illégale d’intérêt par personne exerçant une fonction publique, corruption passive par agent public, recel d’abus de biens sociaux et détournement de fonds publics.

Pour son action alors qu’il était chargé de la sûreté des aéroports de Roissy et du Bourget entre 2012 et 2014, l’ancien préfet a également été mis en examen en juillet dernier pour corruption passive par agent public, détournements de fonds publics, faux administratif et usage de faux par personne dépositaire de l’autorité publique, a détaillé une source proche du dossier.

D’autres investigations ont mis en lumière des liens avec un promoteur immobilier, Antonio de Sousa, patron de la société France Pierre, mis en examen en avril 2016 pour abus de biens sociaux et trafic d’influence. Des élus locaux d’Ile-de-France auraient également été corrompus.

Au total, sept personnes sont mises en examen dans cette enquête. Outre le préfet et son directeur de cabinet au Cnaps, le maire LR d’Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) Jean-François Oneto est mis en examen depuis janvier 2017 de prise illégale d’intérêts, corruption passive, recel d’abus de biens sociaux et détournements de fonds publics.

