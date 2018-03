Tout ce que vous devez savoir sur les Oscars 2018

L’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) a annoncé les lauréats des Oscars 2018, connus sous le nom de Oscars.

La cérémonie s’est déroulée au Dolby Theatre à Hollywood, Los Angeles tard dimanche pour la 90ème fois.

le film “La forme de l’eau” remporte 4 prix

Le film “The Shape of Water” du réalisateur mexicain Guillermo del Toro a remporté quatre prix – plus que tout autre film cette année. Le film a reçu le prix du meilleur film de l’année, la meilleure partition originale (Alexandre Desplat) et le meilleur design de production. De plus, del Toro lui-même a été nommé meilleur réalisateur pour ce film.

Le film raconte l’histoire d’une femme nettoyeuse muette, qui travaille dans un laboratoire gouvernemental secret et tombe amoureuse d’une créature humanoïde-amphibie capturée.

Le film de guerre américano-franco-néerlandais “Dunkirk” de Christopher Nolan a remporté trois prix: pour le meilleur montage cinématographique, le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore. Le film est dédié à l‘Opération Dynamo de 1940 lorsque le Royaume-Uni a réussi à évacuer plus de 300 000 soldats de la France vaincue via le port de Dunkerque.

Meilleures actrices, acteurs

Gary Oldman a remporté le prix du meilleur acteur pour le rôle de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill dans le film “Darkest Hour“. C’est le premier Oscar de Oldman.

He won He won He won!!!!👏👏👏🏆🏆🎆💝

GARY OLDMAN WON THE #OSCAR FOR BEST ACTOR IN A LEADING ROLE at the 90th Academy Awards 2018!!!

Our greatest and sincere Congratulations for this KING and his astonishing acting performances!!!🏆@TheAcademy #bestleadingactor @GaryOldman pic.twitter.com/2VHpVcfuR8 — Gary Oldman Site (@GaryOldmanSite) 5 mars 2018

Frances McDormand a remporté le prix de la meilleure actrice pour le rôle de Mildred Hayes, une mère, qui cherche à obtenir justice pour sa fille assassinée, dans le film “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. C’est le deuxième Oscar de McDormand, elle a également été nommée meilleure actrice pour le rôle dans le film Fargo en 1997.

Un autre acteur de “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” Sam Rockwell a été nommé meilleur second rôle pour le rôle de l’officier Jason Dixon.

Allison Janney a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien pour le rôle de LaVona Golden dans le film «I, Tonya» sur la vie de la patineuse artistique Tonya Harding.

Deuxième défaite du réalisateur russe Zvyagintsev

Le film chilien “A Fantastic Woman” de Sebastian Lelio a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, en battant le film russe “Loveless” d’Andrey Zvyagintsev.

C’est la deuxième défaite de Zvyagintsev aux Oscars – son film “Leviathan” a été nominé en 2014 mais a perdu au film “Ida” du réalisateur polonais Pawel Pawlikowski.

La Russie a été mentionnée une fois de plus lors de la cérémonie, le film américain “Icarus” de Bryan Fogel sur les allégations de violations du dopage sportif russe ayant remporté l’Oscar du meilleur documentaire. Lors de la cérémonie, Fogel a déclaré avoir dédié le film à Grigory Rodchenkov, informateur de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et ancien chef du Laboratoire antidopage de Moscou.

Autres prix

L’AMPAS a annoncé des prix dans un total de 24 catégories.

Le film d’animation 3D “Coco” de Pixar Animation Studios a été nommé meilleur film d’animation. La chanson “Remember Me” de “Coco” a été nommée la meilleure chanson originale.

Le “Blade Runner 2049” de Denis Villeneuve a remporté deux prix pour la meilleure cinématographie et les meilleurs effets visuels.

“The Darkest Hour” a également reçu le meilleur maquillage et coiffure.