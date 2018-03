Tous les vainqueurs des principales catégories pour les 90e Oscars

Voici les lauréats dans les principales catégories pour les 90e Oscars, qui se sont déroulés dimanche au théâtre Dolby de Hollywood à Los Angeles:

Meilleur film

“La forme de l’eau”, de Guillermo del Toro

Meilleur réalisateur

Guillermo del Toro, “La forme de l’eau”

Meilleur acteur:

Gary Oldman, “Les heures sombres”

Meilleure actrice:

Frances McDormand, “3 Billboards, Les panneaux de la vengeance”

Meilleur acteur dans un second rôle:

Sam Rockwell, “3 Billboards, Les panneaux de la vengeance”

Meilleure actrice dans un second rôle:

Allison Janney, “Moi, Tonya”

Meilleur film en langue étrangère:

“Une femme fantastique” (Chili)

Meilleur film d’animation:

“Coco” de Lee Unkrich et Adrian Molina (Pixar/Disney)

Meilleur documentaire:

“Icarus”, de Bryan Fogel et Dan Cogan

Meilleure cinématographie:

Roger Deakins, “Blade Runner 2049”

Meilleur scénario original:

“Get out”, de Jordan Peele

Meilleur scénario adapté:

“Call me by your name”, James Ivory

Meilleure bande-originale:

Alexandre Desplat, “La forme de l’eau”

Meilleure chanson:

“Remember me” (“Coco”), de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez