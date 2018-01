Top 14: pour Marti (Bordeaux-Bègles), Teague était "le plus fait pour le job"

Rory Teague était celui qui était “le plus fait pour le job”, a déclaré le président de Bordeaux-Bègles Laurent Marti pour expliquer la nomination de l’Anglais, jusque-là entraîneur des arrières, au poste de manager à la place de Jacques Brunel.

Q: Qu’est ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?

R: “Tout simplement parce que trouver quelqu’un à cette époque de l’année, ça me parait assez compliqué et de toute façon nous savions qu’entre Rory, Jeremy (Davidson) et Joe (Worsley), on a de grandes compétences au club. Il fallait juste que je décide lequel prendrait le management parce que je ne croyais pas à une entente entre eux. C’est difficile d’exister sans chef. Dans le Top 14, il y a les deux Laurent (Labit et Travers au Racing 92), ça fonctionne très bien mais ils sont amis de longue date et ils se sont choisis donc c’est différent. Je voulais éviter qu’on ne sache pas qui est le chef donc il fallait que j’en choisisse un. C’est une décision personnelle, c’est toujours subjectif. Il m’a semblé que Rory était celui qui était le plus fait pour le job”.

Q: Un manager étranger, c’est une première pour l’UBB…

R: “Oui mais ça je m’en fiche complétement. Ce sont des concours de circonstances. On n’a pas à rougir par rapport au monde anglo-saxon mais on ne peut nier non plus qu’ils ont certainement pris le virage du professionnalisme un peu mieux que nous. C’est un constat que l’on fait tous qui peut remonter jusqu’à l?équipe de France. Ça ne veut pas dire qu’ils sont meilleurs, ça veut dire qu’ils sont un peu mieux préparés, qu’ils ont davantage anticipé que nous. On voit bien qu’ils nous ont amené des plus depuis qu’ils sont là mais je n’ai pas envie d’opposer le management français au management anglais ou irlandais, c’est un débat qui est complétement dépassé. Je vois que l’Angleterre a Eddie Jones, que l’Irlande a Joe Schmidt, la société est mondiale et il faut savoir s’entourer de gens compétents qui ont envie de se battre pour une cause, une club et un maillot, c’est le cas de Rory et Jeremy”.

Q: Teague a 32 ans, c’est jeune. C’est une force ou c’est aussi un pari ?

R: “Ça aussi, l’âge… On peut passer de Jacques (Brunel) à Rory (sourire). Rory est un garçon que j’avais décrit comme surdoué dès le début, je le pense toujours. Par rapport à son âge, il fait preuve d’une grande maturité. Il a déjà une expérience sympathique même s’il n’a pas managé de clubs pros. Il ne faut pas s’enfermer avec l’âge”.

Q: Qu’est ce que vous perdez avec le départ de Jacques Brunel ?

R: “Ce que j’ai dit ce matin quand on lui a dit au revoir et rendu hommage. On ne va pas parler de ses compétences rugbystiques parce que tout le monde les connait mais derrière ses compétences, il y a un homme profond, très intelligent, très ouvert d’esprit et j’insiste sur ça, car Jacques m’a frappé sur son ouverture d’esprit, c’est une énorme qualité chez lui. J’ai parlé de son pragmatisme car c’est quelqu’un qui, même moi à titre personnel, m’a fait évoluer. Il vous écoute, il ne parle pas beaucoup mais dès qu’il sort une phrase, il a l’art de vous synthétiser la situation et de vous donner la solution dans la phrase qu’il vient de prononcer et ça, ça va nous manquer”.

Source: AFP