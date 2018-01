Top 14: Brive, une éclaircie à faire perdurer

Complètement relancé par son succès bonifié face à Montpellier (29-10), Brive a retrouvé une défense et ses valeurs ancestrales, des clés pour s’en sortir sur la voie du maintien.

A l’issue de la phase aller achevée sur une défaite (27-13) à Agen, un de ses deux concurrents directs pour le maintien avec Oyonnax, l’avenir semblait des plus sombres au CAB, plombé par une entame de saison totalement ratée (6 revers consécutifs dont trois à domicile).

Il y avait certes eu du mieux ces dernières semaines, en témoignent les victoires étriquées à domicile contre le Stade Français (20-19) et “Oyo” (33-30 )et le nul ramené de Bordeaux (27-27) où les Coujoux avaient donné une image plus conforme à leurs dernières saisons.

Mais la visite du MHR de Vern Cotter a été le déclic qui manquait aux hommes de Nicolas Godignon, solidaires comme rarement cette saison en défense, secteur très friable jusque-là, pour s’éloigner de la zone rouge (12e avec 8 points d’avance sur la lanterne rouge Oyonnax).

“La défense, cela fait un moment qu’on la bosse”, a pointé le talonneur François Da Ros après ce succès méritoire. “Après Pau (défaite 34-15), on s’est beaucoup posé de questions, on a demandé à travailler dessus. On l’a vu contre Bordeaux, contre Oyonnax, ça a payé malgré les défaillances. Là, on l’a fait pendant 80 minutes”.

Un renouveau défensif favorisant la prise de conscience d’un groupe qui s’est resserré à l’initiative du capitaine Saïd Hirèche et des cadres comme Arnaud Mignardi et Petrus Hauman.

“Si on commence à se déliter au niveau du groupe, on va à la catastrophe, pour de vrai”, avait lâché Hirèche après la lourde défaite à Agen. Et visiblement, le troisième ligne a été entendu.

– ‘On est en train de fabriquer quelque chose’ –

Sur le plan offensif, les Brivistes ont profité à plein d’un trou noir béant des Héraultais pour inscrire trois essais en douze minutes leur permettant de bonifier une victoire inespérée au coup d’envoi.

Mais le retour au premier plan de l’ailier fidjien Benito Masilevu (3 essais en trois matches), l’éclosion du jeune Nadir Megdoud (doublé contre Montpellier) ou la confirmation Benjamin Lapeyre – liée à l’arrivée dans le staff de Jean-Baptiste Péjoine après le départ de Philippe Carbonneau – étaient annonciateurs de cette renaissance offensive.

Prégnante malgré la perte de confiance de l’arrière et buteur Gaëtan Germain, cette éclaircie a également été rendue possible par le retour de blessure des centres Seva Galala et Benjamin Petre, des troisièmes ligne Fabien Sanconnie et Dominiko Waqaniburotu ou des deuxièmes ligne Peet Marais et Joe Snyman dont les absences avaient plombé un effectif miné par le départ de tauliers du vestiaire (Péjoine, Ribes, Mela).

“On est en train de fabriquer quelque chose” après cette phase de transition, assure Da Ros.

Après Montpellier, c’est Toulon, qui ne s’est imposé qu’une fois cette saison à l’extérieur à Paris, qui se présentera samedi en Corrèze. Sachant que son maintien passera par un quasi-sans faute à la maison, Brive sait ce qui lui reste à faire.

Source: AFP