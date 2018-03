The Voice Afrique Francophone Saison 2 : Les Grands Shows en Direct c’est Maintenant!

Après les Auditions à l’aveugle, les Battles et les Epreuves Ultimes, nous sommes à l’étape des Grands Shows en direct. Les 16 finalistes sont connus!

Retrouvez le programme des 4 prochaines semaines, tous les samedis à 20h00 TU sur VoxAfrica (www.VoxAfrica.com) :

24 Mars 2018 : En route pour les Grands Shows

31 Mars 2018 : Grand Show ¼ Finale en direct

07 Avril 2018 : Grand Show ½ Finale en direct

14 Avril 2018 : Grand Show La Grande Finale en direct

Vous pourrez également revoir les émissions le dimanche à 20h30 TU sur VoxAfrica et sur les télévisions locales partenaires : le mardi sur la RTI2, le mercredi sur la RTB, le jeudi sur Canal 2 et le vendredi sur l’ORTB.

Animé par le maestro charismatique Claudy Siar, The Voice Afrique Francophone accueille Josey et Youssoupha aux côtés de Singuila et Lokua pour les Grands Shows en direct.

Pour des raisons de calendrier, les coachs Charlotte et Asalfo ne pourront participer aux Grands Shows en direct. Les talents ayant regagné leurs équipes seront portés jusqu’à la finale, respectivement par l’artiste-chanteuse ivoirienne Josey et le rappeur-producteur franco-congolais Youssoupha.

Deloitte est l’organisme en charge de la certification du processus de votes de The Voice Afrique Francophone Saison 2 pour les Grands Shows en direct.

Veuillez accueillir l’#EquipeJosey et l’#EquipeYoussoupha dans The Voice Afrique Francophone Saison 2 dès le 31 Mars 2018!!

