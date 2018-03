Thaïlande: 18 morts dans un accident d’autobus

Au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lorsqu’un bus circulant dans le nord-est de la Thaïlande a quitté la route et s’est écrasé contre un arbre, ont annoncé jeudi les autorités.

L’accident s’est produit mercredi soir dans la province thaïlandaise de Nakhon Ratchasima avec le bus à impériale transportant environ 50 personnes qui revenaient des vacances.

“Il y a 18 personnes tuées, dont 12 femmes et six hommes dont un garçon“, a déclaré à l’AFP Suthep Ruenthawil, chef de l’unité provinciale de prévention et d’atténuation des catastrophes de Nakhon Ratchasima.

Il a ajouté que 28 personnes sont traitées pour des blessures.

Dans les médias locaux, des photos des conséquences de l’accident ont montré qu’une partie de l’autobus était couchée sur le côté et que des fonctionnaires se tenaient à côté d’une rangée de sacs mortuaires.

Les routes thaïlandaises sont parmi les plus meurtrières au monde, tuant environ 24 000 personnes chaque année selon l’Organisation mondiale de la santé.

Plus de la moitié des accidents concernent des motocyclettes, des bicyclettes et des piétons, même si les accidents impliquant des touristes et des travailleurs migrants sont fréquents.

En novembre, 13 ressortissants du Myanmar ont été tués lorsque leur camionnette est entrée en collision avec un camion dans le centre de la Thaïlande et a pris feu.