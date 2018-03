Sous la menace de Daech une star américano-libanaise quitte l’industrie du prono

L’ancienne star de cinéma Mia Khalifa a révélé qu’elle avait été forcée de quitter son travail après avoir reçu des menaces de mort du groupe terroriste Daech.

La star américano-libanaise de 25 ans, qui est devenue l’actrice la plus recherchée sur le site PornHub pendant sa carrière X-rated, a attiré beaucoup de critiques de beaucoup au Moyen-Orient.

S’exprimant sur le podcast de The Forward du cycliste Lance Armstrong, le 27 février, Khalifa a admis la véritable raison de mettre définitivement terme à sa carrière d’actrice porno.

“Tout a commencé à échapper à tout contrôle lorsque les menaces de mort de l’EI [Daech] ont commencé à arriver. C’est à ce moment que je suis partie. Dès que j’ai commencé à gagner en popularité, c’est à ce moment-là que je me suis dit: «Fais sortir la f ***. Ce n’était pas ce que j’essayais de faire. Je voulais juste me laisser aller et me rebeller un peu, “dit-elle.