Soudan du Sud : le Conseil adopte des conclusions

Le 16 avril 2018, le Conseil a adopté des conclusions sur le Soudan du Sud.

Dans ces conclusions, le Conseil note que l'année 2018 est déterminante pour l'instauration de la paix au Soudan du Sud, étant donné que le mandat du gouvernement d'union nationale de transition, défini dans l'accord de règlement du conflit au Soudan du Sud, vient à expiration. Si l'accord de règlement du conflit au Soudan du Sud reste la base de ce processus, les discussions doivent refléter la réalité sur le terrain.

Le Conseil réaffirme que l'UE demeure profondément préoccupée par la poursuite des combats et des violations graves des droits de l'homme, qui ont entraîné des souffrances humaines d'un niveau effrayant et ont laissé le pays en ruine. Dans ces conclusions, l'UE demande instamment à toutes les parties aux négociations de placer l'avenir du pays et les besoins de sa population au premier plan des priorités. Elle exhorte par ailleurs toutes les parties au conflit au Soudan du Sud à mettre fin immédiatement aux combats et à participer au processus de paix de bonne foi.

Le Conseil conclut que l'UE reste prête à appliquer toutes les mesures qui s'imposent à ceux qui entravent le processus politique.

