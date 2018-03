Sommet sur l’Innovation en Afrique II – Appel à candidature lancé à travers toute l'Afrique pour des Innovations répondant aux défis du continent

Le Sommet sur l'Innovation en Afrique (AIS II) (www.AfricaInnovationSummit.com), qui se tiendra du 6 au 8 juin 2018 à Kigali, au Rwanda, sous le haut patronage de Son Excellence le Président Paul Kagame et Pedro Pires (ex-Président du Cabo Verde), lance un appel à candidature aux innovateurs, à travers toute l'Afrique, dont les solutions ont le potentiel de résoudre les défis du continent.

L'AIS II cherche des solutions novatrices et perturbatrices aux principaux défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment l'accès à l'énergie, l'eau, l'insécurité alimentaire, les systèmes de santé et la gouvernance. En tant que plateforme pour le dialogue et les actions multipartites, l’AIS II rassemblera des personnes ayant le pouvoir d'agir, de toutes les régions du continent et d'ailleurs, y compris des Chefs d'État et de Gouvernement, des Ministres, des Entrepreneurs, des Innovateurs, des Universitaires, des Chercheurs, ainsi que des Experts en politique, en science et en technologie, dans le but de construire des écosystèmes robustes pour l'innovation afin d'assurer la transformation structurelle de l'Afrique.

Dr. Olugbenga Adesida, co-Directeur de l'AIS, a indiqué que « l'AIS offre plus qu'une plateforme robuste et dynamique pour le dialogue multipartite, mais plutôt un catalyseur pour les innovations “Made in Africa” qui répondent déjà aux défis du continent, mais qui ont besoin d'aide pour prendre racine et être élargies à travers le continent. »

L'AIS a conclu un partenariat avec Enterpriseroom, un cabinet de conseil en transformation spécialisée dans le démarrage, le soutien et l'accélération des affaires, pour piloter le processus de sélection d’une cinquantaine d’Innovations à travers le continent, qui seront présentées au Sommet. Le PDG d'Entepriseroom, Tracey Webster, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'AIS et nous croyons que les innovations qui seront sélectionnées pour le Sommet pourront engager les parties prenantes lorsqu'il s'agira de discuter et de débloquer les blocages à l'écosystème qui empêche la mise à l'échelle des solutions ou la commercialisation des idées. ». L’AIS croit fermement que les solutions sont en Afrique et que les innovateurs doivent être associés à la création d’un environnement propice à l'innovation en Afrique.

L’AIS appelle donc tous les innovateurs africains à postuler pour cette opportunité unique. Les innovateurs sélectionnés doivent répondre aux critères suivants :

Connaître ou avoir une idée ou une solution innovante qui peut conduire à un changement positif en Afrique et ;

La solution doit être à une phase critique : soit prête à être commercialisée, soit prête à être déployer.

Les innovateurs identifiés rencontreront des personnes influentes, des décideurs et des investisseurs prêts à discuter des défis du développement de l'Afrique et des moyens de les résoudre. Ils auront également l'occasion d'intéragir avec des innovateurs africains et des agents du changement ayant la même vision, qui sont les leaders d'une nouvelle ère de changement en Afrique.

Des applications et des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site internet de l’AIS : www.AfricaInnovationSummit.com/innovation-track. Les candidatures seront reçues jusqu’au vendredi 30 Mars 2018.

Contact : Olugbenga Adesida

Tel. +238 262 0339

Email : Info@AfricaInnovationSummit.com

Contact de l’AIS:

Sam Braithwaite:

Sam@AfricaInnovationSummit.com ou +27 11 268 0286

