Somalie : au moins six tués dans l’explosion à l’extérieur d’un hôtel à Mogadiscio

Au moins six personnes ont été tuées et 22 autres blessées lorsqu’une explosion s’est déclenchée jeudi devant un hôtel occupé de la capitale somalienne, suivie par des coups de feu, la police et les services de secours.

Les militants al Shabaab liés à Al-Qaïda ont revendiqué la responsabilité. Le groupe mène fréquemment des attentats à la bombe et d’autres attaques à Mogadiscio dans le cadre d’une campagne visant à renverser le gouvernement fédéral somalien soutenu par l’Occident.

“Le nombre de morts est passé à six et le nombre de blessés à 22“, a déclaré Abdikadir Abdirahman, directeur des ambulances d’Amin.

Le porte-parole de l’opération militaire d’Al Shabaab a déclaré l’attaque avait été menée par que son groupe.

“Nous sommes derrière l’explosion. Nous avons tué dix personnes, y compris des soldats et des officiers », a-t-il dit.

Les images télévisées ont montré des civils transportant les blessés sur des brancards improvisés vers les ambulances d’Amin, seul service d’ambulance de la ville et géré par des civils, alors que les forces de sécurité se tenaient debout avec des fusils.

Au moins cinq scooters à trois roues qui passaient sur la route avaient été renversés par l’explosion.