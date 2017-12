Ski: 1re victoire en vitesse pour Shiffrin

L’Américaine Mikaela Shiffrin a signé samedi à 22 ans sa première victoire dans une épreuve de vitesse de la Coupe du monde de ski alpin, en s’adjugeant la deuxième descente de Lake Louise.

Shiffrin, reine incontestée du slalom et lauréate du classement général de la Coupe du monde l’hiver dernier, s’est imposée avec un chrono d’1 min 27 sec 55/100e, devant l’Allemande Viktoria Rebensburg, 2e à 13/100e, et la Suissesse Michelle Gisin, 3e à 17/100e.

Shiffrin disputait seulement la quatrième descente de Coupe du monde de sa carrière, puisqu’elle a toujours mis l’accent jusqu’à présent sur les disciplines techniques (slalom et slalom géant).

Elle avait terminé la veille à la 3e place de la première descente de Lake Louise.

Il s’agit de sa 33e victoire en Coupe du monde, la deuxième de l’hiver après son succès dans le slalom de Killington (Etats-unis) le week-end dernier.

Shiffrin, triple championne du monde en titre et championne olympique 2014 de slalom, caracole en tête du classement général de la Coupe du monde avec 465 points après ce cinquième podium en six courses et devance Rebensburg de 149 points.

Sa compatriote Lindsey Vonn pointait après le passage de 33 concurrentes à une modeste 11e place, à 93/100e.

L’Américaine, qui s’est imposée à 18 reprises à Lake Louise, avait lourdement chuté la veille lors de la première descente.

Le départ de la deuxième descente de Lake Louise avait été retardé à cause d’une panne d’électricité qui a paralysé les remontées mécaniques de la station.

