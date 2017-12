Sénégal : Les populations de Meckhé ont lancé l’opération « Ville Propre »

« Meckhé, ville propre » tel est le slogan des populations de la commune de Meckhé qui ont lancé hier sous la présidence du Maire Magatte et en présence de Monsieur Ibrahima Diagne, coordonnateur du programme nationale de gestion des déchets (PNGD) et M. Mohamed Ndao, directeur de la communication et des relations extérieures de la SONATEL, une vaste opération de nettoiement de la ville et d’amélioration du cadre de vie.

Cette opération financée par SONATEL S.A avec l’appui du PNGD vise la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des populations en vue de contribuer au renforcement de l’hygiène et de la santé. « And defar sunu Gox » ou « Tous ensemble pour l’amélioration de notre environnement » est un programme initié par l’opérateur téléphonique SONATEL qui en partenariat avec le gouvernement du Sénégal entend appuyer les collectivités locales à relever les importants défis que pose la gestion des ordures et de l’assainissement.

« Nous apprécions à sa juste valeur la contribution de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la réalisation de notre vision de faire de Meckhé une Ville verte, illuminée et propre. Le soutien de nos partenaires vient à point nommé d’autant que la gestion des déchets au niveau de la commune pose une importante question de santé publique avec les ateliers de cordonnerie qui produisent beaucoup de déchets chimiques et industriels » a déclaré Magatte WADE, Maire de Meckhé.

Meckhé ou Mekhé ou Ngaye Mékhé est une commune depuis 1908. Elle est située au milieu de la route nationale à 125 kilomètres de Dakar et à 115 kilomètres de Saint Louis. La commune est à 20 kilomètres de l’océan atlantique, à 110 kilomètres de la ville sainte de Touba et à 57 kilomètres de Bambey. L’activité économique est dominée par l’artisanat avec un label de chaussure de renommée mondiale appelé « Dallu Ngaye « ou la Chaussure de Meckhé. La ville compte plus de 200 ateliers de cordonneries qui nourrissent directement plus de 4.000 personnes sur les 26.000 habitants que compte la commune.

