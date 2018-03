Sénégal: le verdict du procès Khalifa Sall connu ce vendredi

Vendredi, un tribunal sénégalais rendra son verdict dans un procès pour corruption qui pourrait faire ou défaire les ambitions présidentielles du maire populaire de la capitale, Khalifa Sall.

Après avoir été placé en détention provisoire pendant près d’un an, Sall a comparu devant le tribunal en janvier et en février pour détournement de fonds publics.

Les procureurs pourrait donner une peine d’emprisonnement de sept ans pour Sall et son directeur financier, Mbaye Touré, et une amende de près de 10 millions de dollars (plus de huit millions d’euros).

Une condamnation pourrait avoir de lourdes conséquences politiques au Sénégal, un pays salué pour sa stabilité et sa démocratie.

Cela empêcherait Sall de se présenter à l’élection présidentielle de l’an prochain, ce qui irait à l’encontre du candidat Macky Sall, qui partage le même nom sans être familier.

Le maire de Dakar âgé de 62 ans et sept coaccusés sont accusés d’avoir détourné 1,83 milliards de francs CFA (2,85 millions de dollars, 2,7 millions d’euros) de fonds municipaux entre 2011 et 2015 – une accusation que Sall nie et que ses partisans jugent politiquement motivée.

Ils ont également été accusés de fraude, de complot criminel et de blanchiment d’argent.

Le tribunal a entendu des allégations d’un système de fausses recettes pour le riz et le mil, l’argent dont Sall est accusé d’utiliser à des «fins politiques».

Sall a déclaré que le procès était alimenté par son refus de conclure des accords avec le gouvernement et que l’argent était utilisé pour des dépenses sur des questions sensibles telles que la sécurité.

Souvent en train de préférer un vêtement de boubou traditionnel à un costume et à une cravate, il était optimiste pendant l’affaire, souriant et saluant les supporters qui se présentaient pour chaque audience par centaines.

“Droit de courir”

“Devrais-je me faire voler mon droit d’être candidat parce que Macky Sall ne veut pas que Khalifa Ababacar Sall devienne son adversaire en 2019?” , a demandé le maire de manière combative le dernier jour du procès.

Sall a commencé sa vie politique à l’âge de 11 ans, en tant que jeune activiste du parti du premier président du Sénégal, le poète et théoricien de la culture Leopold Sedar Senghor.

Il devint le chef de la jeunesse socialiste et, en 1983, il obtint pour la première fois un siège au Parlement à l’âge de 27 ans.

Il est ensuite devenu maire adjoint de Dakar et, de 1993 à 2000, a occupé divers portefeuilles ministériels sous le président socialiste Abdou Diouf.

Il a été élu maire pour la première fois en 2009, quand, presque à la surprise générale, il a fait une déclaration de ses biens personnels – la première fois que cela se produisait dans l’histoire municipale.

Il a été réélu en 2014 et a obtenu un siège à l’Assemblée nationale en juillet dernier. Son immunité parlementaire a été levée pour préparer le procès.

Lui et d’autres dissidents du Parti socialiste sénégalais, membre de la coalition présidentielle, ont été expulsés du parti en décembre pour “violence, indiscipline et activités politiques rivalisant” avec les dirigeants.

Sall, qui est secrétaire général de l’Association des Maires Francophones, bénéficie également du soutien de ses homologues à l’étranger.

Sa longue détention préventive et les allégations de machinations politiques derrière son arrestation ont perturbé la communauté diplomatique dans une nation dotée d’institutions démocratiques solides.