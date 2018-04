Selon la France, la Syrie cache des armes chimiques depuis 2013

Peu de temps après que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé un tir de missile contre la Syrie sur un gazage présumé de civils à Douma, les services de renseignement français ont publié un rapport affirmant que le gouvernement syrien maintenait un programme secret d’armes chimiques.

Au début du 14 avril, le ministère français de la Défense a publié un rapport compilé par les services de renseignement du pays concernant une éventuelle utilisation d’armes chimiques dans la ville syrienne de Douma une semaine plus tôt.

“Le gouvernement syrien a maintenu un programme d’armes chimiques clandestines depuis 2013”, déclarent les auteurs du rapport, affirmant que Damas n’a pas déclaré tous ses stocks et capacités d’armes chimiques auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

Le gouvernement français a également admis qu’il n’avait pas d’échantillons d’armes chimiques qui auraient été utilisées à Douma, le rapport notant “l’absence à ce jour d’échantillons chimiques analysés par nos propres laboratoires”.

Au lieu de cela, les auteurs du rapport ont expliqué que Paris a choisi de s’appuyer sur «des informations publiquement disponibles provenant d’organisations non gouvernementales et d’autres sources», ainsi que des «renseignements français non spécifiés», selon AP.