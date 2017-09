Sandrine Rousseau quitte la direction d’EELV pour lutter contre les violences sexuelles

Elle a choisi un autre combat, lié à son histoire personnelle après le classement sans suite de sa plainte contre Denis Baupin.

Sandrine Rousseau, élue Europe-Ecologie-Les-Verts, a annoncé jeudi qu’elle quittait la direction du parti pour mener un autre combat : la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes.

“Je reste écologiste, mais je voudrais passer quelques temps à me concentrer sur ce sujet et faire évoluer la société. Les chiffres ne bougent pas depuis 10 ans : seulement 1% des agresseurs et des violeurs sont condamnés. Les femmes restent seules face à la souffrance et pour moi ce n’est pas possible”, a-t-elle déclaré sur RTL.

“Briser la loi du silence”

Celle qui a été l’une des accusatrices de Denis Baupin, a récemment écrit un livre intitulé “Parler”, dans lequel elle appelle les femmes victimes à “briser la loi du silence”, tout en évoquant clairement les difficultés à le faire. “Parler est violent”, a-t-elle reconnu, ajoutant que même un entourage bienveillant peut pousser au silence : “+Ne parle pas, ça va être encore pire+. Dans les faits, quand on parle, c’est souvent pire, mais ceci dit c’est le seul moyen de sortir la tête haute d’une histoire de cette sorte”, certifie-t-elle aujourd’hui.

Une prise de parole tardive

Dans l’histoire personnelle de Sandrine Rousseau, c’est en effet la prise de parole trop tardive qui a conduit au classement sans suite des plaintes contre Denis Baupin, pour prescription. Sandrine Rousseau a donc décidé de médiatiser son combat, arpentant radios et plateaux télé pour l’évoquer. Parfois avec difficulté.

Prise à partie par Christine Angot

Invitée sur le plateau de l’émission de France 2 “On n’est pas couché” jeudi soir, Sandrine Rousseau a été violemment prise à partie par Christine Angot, l’écrivaine victime d’un inceste et qui lui a reproché : “Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire ‘je’. On ne peut parler que de son viol.” Prise à partie ensuite par l’autre chroniqueur, Yann Moix, Sandrine Rousseau s’est retrouvée les larmes aux yeux. De la difficulté de briser le silence, encore et encore…