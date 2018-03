Russie : Vladimir Poutine réélu avec 76% des voix (officiel)

Vladimir Poutine dirigera la Russie pour six autres années, après avoir obtenu une victoire attendue à l’élection présidentielle de dimanche.

M. Poutine, qui a dirigé le pays en tant que président ou premier ministre depuis 1999, a obtenu plus de 76% des voix, selon les résultats officiels.

Le principal leader de l’opposition, Alexei Navalny, a été exclu de la course.

S’adressant à un rassemblement à Moscou, M. Poutine a déclaré que les électeurs avaient “reconnu les réalisations de ces dernières années“.

Parlant aux journalistes après que les résultats aient été annoncés, il a rigolé après une question d’un journaliste qui demandant s’il briguera un autre mandat dans six ans.

«Ce que tu dis est un peu drôle, penses-tu que je resterai ici jusqu’à l’âge de 100 ans? il a dit.

L’échelle de la victoire – qui avait été largement prédite – semble être une augmentation marquée de sa part du vote de 2012, quand il a gagné 64%.

Le plus proche concurrent de M. Poutine, le millionnaire communiste Pavel Grudinin, a reçu environ 12%.

La course a également inclus Ksenia Sobchak, un ancien animateur de télé-réalité, et le vétéran nationaliste Vladimir Jirinovsky – ils ont eu moins de 2% et environ 6% respectivement.

L’équipe de campagne de M. Poutine a déclaré que c’était une “incroyable victoire”.

“Le pourcentage que nous venons de voir est éloquent: c’est un mandat dont Poutine a besoin pour de futures décisions, et il en a beaucoup à faire“, a déclaré un porte-parole à Interfax.

Dans certaines régions, de la nourriture gratuite et des réductions dans les magasins locaux étaient proposées à proximité des bureaux de vote.

Les enregistrements vidéo des bureaux de vote ont montré des irrégularités dans plusieurs villes de Russie. Plusieurs ont montré aux autorités électorales des boîtes à cadeaux remplies de bulletins de vote.

M. Navalny a été exclu de l’élection en raison d’une condamnation de détournement de fonds qu’il a dit avoir été fabriquée par le Kremlin.

Dans sa première réaction à la nouvelle, M. Navalny a indiqué qu’il avait été incapable de contenir sa colère.

“Maintenant, c’est la saison du Carême, j’ai pris sur moi de ne jamais me fâcher et de ne pas élever la voix” Eh bien, je vais réessayer l’année prochaine “, a-t-il tweeté.

Des vidéos prises en direct sur les bureaux de vote de la commission électorale semblaient également montrer des cas où des fonctionnaires avaient déposé des bulletins de vote dans des boîtes.

Au Daghestan, un responsable électoral a déclaré qu’il avait été empêché de faire son travail par une foule d’hommes qui bloquaient les urnes.

Mais Ella Pamfilova, chef de la Commission électorale centrale, a déclaré qu’il n’y avait pas de violations graves.

“Nous avons analysé et surveillé tout ce que nous pouvions, tout ce qui est arrivé, Dieu merci, tout cela est plutôt modeste“, a-t-elle déclaré lors d’une réunion de la commission en parlant de violations.

Elle avait déjà dit que toute personne impliquée dans des violations serait capturée.

Le vote de dimanche était également le premier en Crimée depuis que la Russie a saisi la région de l’Ukraine. Le rassemblement de victoire de M. Poutine a coïncidé avec l’anniversaire de l’annexion.

L’annexion a été amèrement contestée par Kiev et a soulevé des tensions entre la Russie et l’Occident. Les Russes vivant en Ukraine n’ont pas pu prendre part au vote de dimanche car l’accès aux missions diplomatiques russes a été bloqué par le gouvernement de Kiev.