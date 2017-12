Rugby – Tri-Nations du Maghreb : Conférence de presse de la Fédération Algérienne de Rugby le 9 décembre 2017 à 16h00

La Fédération Algérienne de Rugby (http://APO.af/rx0zRX) vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la conférence de presse qui se déroulera le 9 décembre 2017 à 16h00, à la salle de conférence de l'agence bancaire Société Générale à l'adresse suivante : 1, rue Hamdani Lahcen – Sidi Yahia -Hydra (au niveau du rondpoint, en face du magasin Mango).

Ordre du jour de la conférence de presse :

* Retour sur la victoire en finale de la Coupe d’Afrique face à la Zambie.

* Présentation de la participation de l 'Algérie au tournoi des Tri -Nations, prévu à Oujda-Maroc du 17 au 24 Décembre 2017.

Intervenants :

M. Abdelkader Sofiane Benhassen, Président de la FAR

M. Boumedienne Allam, Sélectionneur national

M. Mourad Gherbi, Responsable de l'elite.

La FAR procèdera par la suite à la remise de ballons et de tenues aux clubs et aux ligues.

Les journalistes pourront effectuer des interviews personnalisées avec les intervenants à l'issue de la conférence de presse dans une ambiance conviviale durant la collation offerte par notre partenaire « Société Générale ».

Programme détaillé du Tri-Nations :

17/12/2017 : Maroc/Tunisie

20/12/2017 : Algérie /Tunisie

23/12/2017 : Algérie/Maroc

Distribué par APO Group pour Fédération Algérienne de Rugby.

Source: APO