Rugby : Huit sélections nationales africaines de moins de 20 ans s’affrontent dans le Trophée Barthés U20 pour une place au Junior World Trophy 2018

La compétition a été renommée en 2016 à la mémoire de feu M. Jean-Luc Barthés qui oeuvra quatorze ans durant au développement du rugby africain en tant que Rugby Service Manager pour l’Afrique chez World Rugby (www.WorldRugby.org).

On le sait, la jeunesse c’est l’avenir et elle représente le plus grand potentiel de l’Afrique. En 2050, les Nations unies estiment qu’un tiers de la population mondiale âgée de 15 à 29 ans vivra en Afrique. Un vivier d’athlètes considérable pour faire monter en puissance le rugby africain.

« La compétition U20 est l’aboutissement à l’échelle continentale des politiques de développement menées par les fédérations avec le soutien de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) et de World Rugby. Cela commence très tôt avec le programme mondial de participation de masse Get Into Rugby qui connait un franc succès en Afrique depuis son lancement en 2013. En 2017, c’est près de 400,000 jeunes filles et garçons qui ont ainsi été initiés au rugby partout en Afrique. » s’enthousiasme Abdelaziz Bougja, Président de Rugby Afrique, pour qui le développement du rugby africain et l’éducation à travers les valeurs du rugby occupent une place primordiale dans la stratégie de l’association continentale.

Les fédérations ont compris l’intérêt de développer des sections jeunes dans leurs clubs et d’établir des championnats junior nationaux qui alimenteront bientôt les sélections nationales senior. Mais déjà, le Trophée Barthès U20 africain représente un enjeu de taille, puisque le champion U20 d’Afrique se qualifie pour le Junior World Rugby Trophy de la même année.

En 2018, le trophée Barthès U20 se jouera en deux poules géographiques, le groupe Nord composé de la Tunisie, du Sénégal, du Maroc et de la Côte d’Ivoire se tiendra à Monastir en Tunisie. Tandis que le groupe sud regroupant la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe et Madagascar se jouera à Windhoek en Namibie. Rugby Afrique prévoit une finale entre les deux vainqueurs de poule environ un mois plus tard. « Idéalement, nous souhaiterions organiser une mini-coupe d’Afrique des U20 avec les huit pays regroupés en un seul lieu pour un tournoi, mais les moyens nous manquent encore pour faire aboutir ce projet, j’en profite pour lancer un appel aux partenaires institutionnels et privés pour nous accompagner dans cette aventure et soutenir les jeunes rugbymen africains. » confie encore Guédel N’Diaye.

Le Junior World Rugby Trophy, quant à lui, est une compétition internationale annuelle regroupant 8 équipes, dont l’équipe hôte, l’équipe reléguée du World U20 Championship – la division supérieure – et 6 équipes qualifiées régionalement. L’an dernier en Uruguay la Namibie avait décroché une belle 4ème place. « Pour faire clair, le Trophée Barthés U20 qualifie au Junior World Trophy et le Junior World Trophy permet de se qualifier au World U20 Championship, dans l’espoir d’être sacré champion du monde des moins de 20 ans » résume Guédel N’Diaye, directeur des compétitons de Rugby Afrique.

Les deux fédérations hôtes sont enthousiastes face au lever de rideau de la première compétition de la saison Rugby Afrique. « L’équipe namibienne s’entraîne depuis le début de la semaine dernière. Nous sommes tous excités face au challenge de conserver notre statut de champion U20 Rugby Afrique. Le sélectionneur de la délégation namibienne, Roger Thompson, est optimiste sur les chances de son équipe de remporter le tournoi et est impatient de démontrer le talent de sa jeune équipe” a déclaré Mervin Green, directeur général de la fédération namibienne.

Quant au président de la fédération tunisienne, M. Aref BELKHIRIA, sa fidélité et son enthousiasme face au rugby africain reste inchangée « Il nous plait à l’occasion, de réitérer notre gratitude et notre respect à World Rugby et le Rugby Afrique pour la confiance dont ils ont investi notre fédération pour l’organisation du tournoi U20 Barthes Trophy poule nord Pour la deuxième fois successive. Notre souhait c’est de voir nos hôtes repartis avec les meilleurs souvenirs de notre pays rassurer quant à la place occupée par le Rugby au sein de l’approche du sport en Tunisie ».

Le programme des matches du Trophée Barthés U20 :

GROUPE SUD

Mercredi, 28 Mars 2018:

15:00 – Kenya v Madagascar

17:00 – Namibia v Zimbabwe

Stade: Vegkop, Windhoek High School

Samedi, 31 Mars 2018:

15:00 – Loser Match 1 v Loser Match 2

17:00 – Winner Match 1 v Winner Match 2

Stade: Hage Geingob Stadium, Windhoek

GROUPE NORD

Mercredi, 28 Mars 2018:

15:00 – Tunisie v Côte d’Ivoire

17 :00 – Sénégal v Maroc

Stade: Stade Mostapha Ben Jannet, Monastir

Samedi, 31 Mars 2018:

15:00 – Loser Match 1 v Loser Match 2

17:00 – Winner Match 1 v Winner Match 2

Stade: Stade Mostapha Ben Jannet, Monastir

