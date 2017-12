Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et INTERPOL organise, le 05 décembre 2017 à Grand Bassam en Côte d’Ivoire, une réunion du Haut Comité Politique de l’initiative de la Côte Ouest-Africaine (WACI POLCOM). L'objectif principal de cette réunion sera de faire le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action régional de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la lutte contre le trafic de drogues illicites, le crime organisé et l’abus de drogues dans la région.

Contexte : WACI est un projet conjoint développé par le système des Nations Unies et Interpol en soutien aux efforts de la CEDEAO pour lutter contre le trafic de drogue et le crime organisé en Afrique de l’Ouest. Le Haut-comité politique (POLCOM) rassemble les partenaires de WACI et les représentants des gouvernements des pays pilotes que sont La Côte d’Ivoire, La Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria et la Sierra Leone.

Depuis la dernière réunion de POLCOM en novembre 2015, la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans les pays membres du WACI reste une préoccupation majeure. L’Afrique de l’Ouest est reconnue comme étant une zone de transit pour le trafic de cocaïne entre l’Amérique Latine et l’Europe et depuis plus récemment, de production de métamphétamines. La criminalité organisée y compris le trafic de drogues constitue une sérieuse menace à la stabilité de la sous-région et un frein à son développement.

Les agences de presse et représentants des médias sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture de cette réunion qui verra la participation de :

M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS)

M. Sidiki Diakité, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire

M. Marcel de Souza, Président de la Commission de la CEDEAO

M. Pierre Lapaque, Représentant Régional de l'ONUDC

M. Yves Kouassi, Représentant régional d'INTERPOL

Ministres des Etats membres de WACI (Guinée, Guinée-Bissau, Liberia et Sierra Leone)

Où : Hôtel Afrikland, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

Quand : Mardi, 05 décembre 2017

