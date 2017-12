République tchèque: le milliardaire Andrej Babis désigné Premier ministre

Le président tchèque Milos Zeman a désigné mercredi Andrej Babis, chef du mouvement ANO vainqueur des législatives, à la tête du gouvernement, alors que ce milliardaire entré en politique s’apprête à former un cabinet minoritaire qui devrait être nommé le 13 décembre.

M. Babis a remercié M. Zeman d’avoir fixé la date de la nomination de son gouvernement avant le sommet européen à Bruxelles prévu les 14 et 15 décembre et qui sera selon lui “très important aussi pour notre pays et la sécurité de nos citoyens”.

“Notre pays devrait être plus actif dans la solution (du problème) de la migration illégale”, a affirmé M. Babis à ce propos.

Traditionnellement hostile aux médias, M. Zeman a de son côté estimé que M. Babis serait désormais la cible d’une “campagne haineuse qui est menée dans ce pays contre tous ceux qui ont eu du succès”.

M. Babis, un homme d’affaires controversé de 63 ans, parfois surnommé “Trump tchèque”, se heurte au refus de ses partenaires potentiels d’entrer en coalition avec lui.

Ainsi, son gouvernement, qui doit comprendre des experts sans-parti, risque de ne pas obtenir la confiance du parlement.

Son mouvement populiste ANO (“Oui” en tchèque) a obtenu 29,7 % des voix, soit 78 sièges à la chambre des Députés qui en compte 200, suite à une campagne axée sur la lutte contre la corruption, contre l’accueil des migrants et contre l’euro.

