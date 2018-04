Renforcer les capacités des membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM)

Dans le but d’appuyer davantage les efforts visant la consolidation de la paix à Madagascar, cet atelier est organisé par le Président du Conseil du Fampihavanana Malagasy, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) afin de fournir aux membres du CFM des orientations concrètes dans certains domaines essentiels en matière de réconciliation, ce conformément aux normes et aux meilleures pratiques internationales dans le domaine des droits de l’homme. L’atelier s’étalera sur trois jours avec la participation de tous les membres du CFM, au nombre de 33, qui vont discuter d’un vaste éventail de sujets pertinents.

Dans son discours, le Président du Conseil du Fampihavanana Malagasy, M. Maka Alphonse, a souligné que « le team building est une opportunité pour les membres du CFM de raffermir leur cohésion et leur solidarité quant à la réalisation des missions et objectifs assignés au CFM ». Il a également soutenu le fait que « le CFM souhaite et va jouer le rôle qu’est le leur pour que les prochaines élections présidentielles et législatives soient des élections neutres, libres, crédibles, transparentes, démocratiques et acceptées par tous ». Le Président du CFM a terminé son allocution en souhaitant que Madagascar soit une population réconciliée, une société paisible et une nation développée.

Mme Violette Kakyomya, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Madagascar, a exprimé sa gratitude au Président et aux membres du CFM de l’avoir invitée à la première journée de cet exercice de team building. Elle a mentionné qu'« à l’approche des élections présidentielles et législatives à Madagascar, compte tenu de l’histoire du pays, le rôle du Conseil du Fampihavanana Malagasy est devenu encore plus important et urgent ». Selon elle, « Les efforts du CFM peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la confiance de la population dans les institutions et processus démocratiques y compris le choix de leurs dirigeants ». Elle a par ailleurs précisé que « la réconciliation n’est finalement pas un événement mais un processus. Il a un rôle à jouer dans toutes les étapes du processus démocratique. Il a un rôle important à jouer maintenant avant les élections et il aura un rôle important à jouer durant la période suivant les élections ».

