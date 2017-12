Rencontre Hery Rajaonarimampianina-Shinzo Abe à Tokyo

« Les relations d’amitié et de coopération entre Madagascar et le Japon entrent dans une nouvelle phase. » C’est le constat partagé par le Président Hery Rajaonarimampianina et le Premier Ministre japonais, Shinzo Abe, lors de leur rencontre ce 5 décembre à Tokyo. Ils ont déclaré que les relations entre les deux pays se renforcent toujours davantage.



La rencontre a été marquée par une cérémonie d’Echange de Notes portant sur le domaine de la sécurité alimentaire et celui de l’approvisionnement en eau potable. Il s’agit d’une dotation d’aide alimentaire d’un montant de 470 millions de yens, et de l’octroi de 200 millions de yens pour la mise en place d’un épurateur d’eau. Par ailleurs, le Premier Ministre Shinzo Abe a fait part du soutien du Japon dans la mise en œuvre du Plan National de Développement, notamment à travers une assistance technique et financière pour la réalisation de projets d’infrastructures de haute qualité et le renforcement de capacités.



Pour ce qui est de la coopération dans le domaine de l’agriculture, le Président de la République a exprimé sa satisfaction, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole (PAPRIZ 2), la gestion des bassins versants et des périmètres irrigués, ainsi que le Projet de réhabilitation du système d’irrigation au Sud-Ouest du Lac Alaotra. Il a également fait mention de l’importance du projet d’extension du port de Toamasina, et de l’engagement du Japon dans sa réalisation, de même que de l’importante contribution du projet Ambatovy au développement du pays, et à la revitalisation de l’économie locale. Le Chef de l’Etat a déclaré que « ce sont autant de projets qui approfondissent continuellement la coopération entre le Japon et Madagascar. »

Le Premier Ministre Japonais a quant à lui relevé la stratégie et les efforts déployés par le Président Hery Rajaonarimampianina dans la sortie de crise, la lutte contre la corruption, l’instauration de l’Etat de droit et la reprise de la croissance économique. Shinzo Abe a salué également le leadership du Chef d’Etat Malagasy pour sa politique extérieure, marquée par le rôle éminent joué par Madagascar sur la scène internationale, étant à la tête de la Francophonie et du COMESA. Par ailleurs, il a remercié Madagascar pour son soutien à la candidature de la ville d’Osaka pour l’accueil de l’Exposition Universelle de 2025, et dont le vote se fera en 2018.



Le Premier Ministre japonais a aussi remercié Madagascar pour son soutien constant dans la lutte contre les violations des droits de l’Homme en Corée du Nord, au niveau des instances des Nations Unies, dont le Conseil des droits de l’Homme. Lors de la rencontre, le Président Rajaonarimampianina a également réitéré la condamnation du programme nucléaire nord-coréen ainsi que les tirs de missiles balistiques au-dessus du territoire japonais.



A l’issue de la rencontre, dans sa prise de parole lors d’une réception dînatoire offerte par le Premier Ministre Shinzo Abe et son épouse, le Président Hery Rajaonarimampianina a réaffirmé sa conviction que « les relations fraternelles et la coopération entre le Japon et Madagascar se renforceront toujours davantage ». Demain 6 décembre, la visite officielle du Président de la République au Japon sera marquée par sa rencontre avec l’Empereur Akihoto.



