Referendum : les Catalans votent en défi aux autorités espagnoles

L’épreuve de force redoutée entre indépendantistes et pouvoir espagnol a débuté en Catalogne dimanche matin. La police a chargé des manifestants à Barcelone faisant 38 blessés. Dans la matinée elle est intervenue afin d’empêcher la bonne tenue du référendum d’autodétermination face à des milliers de Catalans déterminés à voter.

Déterminés. Les Catalans ont malgré les difficultés participé dimanche à un référendum d’autodétermination de la région organisé en défi aux autorités espagnoles, fermement résolues à en empêcher la tenue.

38 personnes ont été blessées lors de charges policières dimanche à Barcelone, selon les services d’urgence. La police a chargé des manifestants dans le centre de Barcelone, près d’une école du centre-ville. La police y était entrée de force pour saisir des urnes qui devaient servir au référendum interdit par l’Etat. Des incidents de moindre importance ont été signalés ailleurs.

Le président de l’exécutif catalan Carles Puigdemont a dénoncé la “violence injustifiée” dont a fait usage la police.

Les policiers investissent des bureaux de vote

Dans toute la région, à Gérone, à Barcelone ou à Figueras, des milliers de Catalans se sont massés devant les bureaux de vote pour participer au scrutin, pourtant interdit par la justice, mais que l’exécutif catalan a assuré pouvoir organiser, lançant un défi sans précédent à l’Etat espagnol.

La police nationale a commencé à saisir des urnes et des bulletins de vote à travers la région, a annoncé le ministère de l’Intérieur dès l’ouverture prévue des bureaux de vote, à 09h00.

“Voici les premières urnes et bulletins saisis par la police à Barcelone. Les agents continuent leur déploiement en Catalogne”, a affirmé le ministère, photo à l’appui.

Agentes intervienen urnas y papeletas en distintos colegios de #Barcelona. Cumplimos la legalidad #EstamosporTI pic.twitter.com/kqg3LyW7jc — Policía Nacional (@policia) 1 octobre 2017

La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal. #EstamosporTI pic.twitter.com/o45f76yvSA — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 1 octobre 2017

Mais par endroits des citoyens ont quand même voté. A Gérone, face à une foule très tendue, des policiers anti-émeutes sont entrés de force dans le bureau où devait se rendre le président indépendantiste de Catalogne, Carles Puigdemont. Celui-ci a contourné la mesure en allant voter dans un autre bureau de vote proche de Gérone, selon le gouvernement catalan.

“Nous pouvons tenir un référendum d’autodétermination assorti de garanties comme nous nous y étions engagés”, a déclaré pour sa part le porte-parole du gouvernement régional Jordi Turull. Il a affirmé que l’exécutif catalan disposait d’un “recensement universel” qui permettrait aux électeurs de voter dans n’importe quel bureau de la région.

70% des Catalans pour le référendum

Les habitants de la région, où l’indépendantisme gagne du terrain depuis le début des années 2010, sont divisés presque à parts égales sur l’indépendance. Mais les Catalans souhaitent majoritairement, à plus de 70%, un référendum d’autodétermination légal.

Depuis le 6 septembre, date de la convocation du référendum par le pouvoir régional, ni les poursuites judiciaires ni les arrestations ou perquisitions n’ont dissuadé les indépendantistes de cette région où vivent 16% des habitants du pays d’organiser le scrutin interdit.

“La Catalogne c’est l’Espagne”

Lors d’un entretien avec l’AFP samedi Carles Puigdemont a expliqué ressentir “une grande responsabilité”. “C’est un moment grave”, a-t-il dit en confirmant qu’en cas de victoire du oui il y aurait des “décisions politiques” qui pourraient déboucher sur une déclaration d’indépendance entraînant une phase de “transition” où il négocierait le départ de la Catalogne.

Les conséquences d’une sécession de cette région, qui compte pour 19% du PIB du pays, grande comme la Belgique, sont incalculables, comme celles du Brexit déclenché lui aussi par un référendum, en juin 2016.

Elles inquiètent beaucoup d’Espagnols qui sont pour la première fois descendus dans la rue par milliers samedi pour protester contre le référendum jugé non représentatif. “La Catalogne, c’est l’Espagne”, lisait-on sur certaines des pancartes.

Le plus grand défi espagnol depuis la mort de Franco

Et dimanche la Une grave du quotidien El Pais assurait que la démocratie espagnole était “face à son plus grand défi” depuis la mort du dictateur Francisco Franco en 1975.

Les séparatistes affirment avoir déclenché une “révolution des sourires”, et se mobilisent jour après jour avec des slogans positifs sur “l’amour de la démocratie” où armés d’oeillets rouges. Le gouvernement de Mariano Rajoy leur répond que ce type de consultation n’est pas reconnu par la Constitution.

Les séparatistes ont prévu d’organiser le vote dans toutes sortes d’endroits: établissements scolaires, couvent, centres de santé, maisons de retraites, musées. Des urnes en plastique blanc transparent ont été achemmiés tôt dimanche dans les bureaux, apportées à toute allure par des militants protégés par la foule.