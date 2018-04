R Kelly accusé d’avoir infecté une ex-compagne d’une MST

R Kelly fait face à une nouvelle allégation d’inconduite sexuelle, accusé par une ex-compagne qui prétend avoir «intentionnellement» infectée d’une MST à Dallas.

Selon son avocat, la femme anonyme a été victime d’une «contrainte illégale» pendant sa relation de 11 mois avec le chanteur R & B.

On prétend que Kelly, âgé de 51 ans, a tenté de faire de la femme un membre du «culte du sexe» qu’il aurait dirigé.

Le département de police de Dallas a déclaré qu’il se penche sur l’allégation.

Dans un communiqué publié avant une conférence de presse prévue pour mercredi, l’avocat Lee Merritt affirme que sa cliente avait 19 ans lorsqu’elle et Kelly ont commencé une relation sexuelle.

Merritt poursuit en accusant le chanteur de «comportement prédateur, contrôlant et abusif» et de «fournir de l’alcool et des drogues illégales à un mineur».

Kelly, plus connu au Royaume-Uni pour ses succès comme I Believe I Can Fly, a fait face à de nombreuses accusations d’inconduite sexuelle, faisant des images indécentes d’enfants et d’autres délits.

L’année dernière, le chanteur – dont le nom complet est Robert Kelly – a nié les allégations selon lesquelles il détenait un certain nombre de jeunes femmes dans un soi-disant culte.

Le Washington Post a cité un représentant du chanteur disant qu’il “nie catégoriquement toutes les allégations et allégations”.