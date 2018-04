Quai d'Orsay – Déclaration de la Porte-Parole – Déplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne aux Comores

Déplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne aux Comores:

Le secrétaire d’État, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, se rend aujourd’hui à Moroni. Il y rencontrera le président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, et le ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la Francophonie, chargé des Comoriens de l’Étranger, M. Mohamed El-Amine Souef.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du dialogue ferme mais confiant et constructif que nous entretenons avec les autorités comoriennes. Notre volonté est de dépasser les tensions actuelles et d’enclencher une nouvelle dynamique assurant la sécurité et le bien-être de nos populations respectives.

