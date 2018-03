Principales attaques terroristes en France

1er octobre 2017 – Deux femmes poignardées à mort à la gare de Marseille; attaque revendiquée par IS

26 juil. 2016 – Deux assaillants ont tranché la gorge d’un prêtre à son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Normandie. Ils sont abattus par la police

14 juil. 2016 – Un énorme camion tue une foule de gens sur le front de mer de Nice lors des célébrations de la fête nationale, tuant 86 personnes. IS revendique l’attentat – par un chauffeur tunisien, plus tard abattu par la police

13 juin 2016 – Un policier et sa compagne sont poignardés à mort chez eux par un djihadiste, à Magnanville, à l’ouest de Paris. Il déclare son allégeance à l’EI et la police le tue plus tard

13 nov. 2015 – Des djihadistes armés de bombes et de fusils d’assaut attaquent Paris, en ciblant le stade national, les cafés et la salle de concert du Bataclan. L’agression coordonnée fait 130 morts et plus de 350 blessés

7-9 janvier 2015 – Deux bandits islamistes prennent d’assaut les bureaux parisiens du magazine satirique Charlie Hebdo, tuant 17 personnes. Un autre militant islamiste tue une femme policière le lendemain et prend des otages dans un supermarché juif à Paris. Quatre otages sont tués avant que la police tue le tireur. Les deux autres hommes armés sont acculés et tués par la police lors d’un siège.