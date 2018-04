Près de deux cents policiers sénégalais décorés pour leur contribution au retour de la sécurité et de la paix au Mali

Ce 4 avril au matin, à la base opérationnelle de la MINUSMA à Sénou, l’Unité de Police Constituée sénégalaise de la MINUSMA a été décorée. C’était au cours d’une cérémonie, en présence du Chef adjoint de la MINUSMA et de l’Ambassadeur du Sénégal au Mali.

Présents au Mali au sein de la composante Police de la MINUSMA (UNPOL), depuis le 19 septembre 2017, les 175 éléments de cette unité, ont reçu la médaille d’honneur des Nations Unies et ce, le jour de la fête nationale de leur pays le Sénégal. Composée de deux groupes, dont une équipe spéciale d’intervention de 35 membres, cette unité compte dans ses rangs, 17 personnels féminins.

Empreinte d’une grande solennité, cette cérémonie s’est tenue en présence du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, en charge du pilier politique de la MINUSMA, M. Koen Davidse, de Son Excellence M. Assane Ndoye, Ambassadeur du Sénégal au Mali, de l’adjoint au Chef de la composante police de la MINUSMA, le Général de Brigade Jean-Frédéric Sellier, du Maire de Sénou, la localité où se trouve la base de l’UPC sénégalaise et, du Colonel commandant de la Région aérienne N°1 du Mali.

La médaille des Nations Unies, symbolise la reconnaissance du professionnalisme et de la détermination à rétablir la paix, la sécurité et apporter une lueur d’espoir aux populations en vulnérables en situation de crise. Pour le Général Sellier s’adressant aux récipiendaires, il y a donc lieu d’être : « fiers d’arborer votre médaille qui vous distingue de vos autres concitoyens partout où vous en aurez l’occasion. Elle vous rappellera à tout instant que vous êtes des hommes et des femmes d’honneur ayant apporté votre modeste contribution pour que la paix règne dans le monde et de distiller un brin d’amour dans les cœurs.

Saluant la présence substantielle de femmes dans le contingent, pour M. Davidse il était également important de saluer aussi « le Sénégal pour sa solidarité et son soutien continu en faveur de la population et du gouvernement du Mali. Nous rendons hommage à la contribution du Sénégal aux forces de maintien de la paix, à la contribution du Commandant Adjoint de la Force, DFC le General Kane ainsi qu’aux officiers d’état-major et à la Force d’Intervention Rapide (QRF) basée à Mopti. Le Sénégal compte parmi les principaux pays fournisseurs de forces de maintien de la paix du continent et du monde. Votre contribution est très appréciée, votre pays est un ami de l’ONU, un ami de la paix. » a-t-il dit à l’Ambassadeur du Sénégal et ses compatriotes présents. Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU au Mali, a ensuite rappelé à tous que : « le travail accompli ne doit pas faire oublier le travail qui reste à faire. L’année 2018 reste une année pleine de défis pour le Mali et pour la MINUSMA ».

Une revue de troupe, un défilé, des discours ainsi qu’une collation et une photo de famille étaient au programme de cette cérémonie.

