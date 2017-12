Préemptions et estimations doublées, Zola photographe séduit musées et collectionneurs

Avec sept préemptions et 92% des lots vendus, dont 60% au-dessus de leurs estimations, la vente du fonds photographique Emile Zola par Artcurial lundi soir a été à la hauteur de la passion du grand écrivain pour cet art pendant les huit dernières années de sa vie.

La vente a réalisé un chiffre d’affaires de 370.000 euros pour une estimation globale de 150.000 euros.

Les pièces dispersées – albums, tirages d’époque, fonds de plaques de verre, appareils photographiques et blouses de laboratoire – provenaient de la collection de son petit-fils, le docteur François Emile-Zola.

Zola découvre la photographie en 1894 à 54 ans et cette passion ne le quittera plus jusqu’à sa mort en 1902. Il aurait laissé 7.000 plaques. 2.000 seulement nous sont parvenues et la quasi-totalité d’entre elles, regroupées en un seul lot, ont été vendues 49.400 euros (estimation : 40.000 ? 60.000 euros) et préemptées par la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.

Zola photographie d’abord sa famille, ses enfants surtout, ses amis aussi. L’auteur de “Nana” a alors une double vie, entre sa femme Alexandrine, dont il n’a pas eu d’enfant, qui vit à Médan (Yvelines), et sa maîtresse Jeanne, qui lui a donné un fils et une fille, Jacques et Denise, tous trois installés à Verneuil-sur-Seine (Yvelines).

Les séries qu’il consacre à ses enfants ont enflammé les enchères : l’album dédié à Denise a atteint 35.000 euros et une cinquantaine de portraits de Jacques, rassemblés dans un album relié, ont été préemptés à 13.000 euros (estimation : 6.000-8.000 euros) par la BNF (Bibliothèque nationale de France) qui a également choisi un autre album “Denise et Jacques, portraits” et “Jacques, études de portraits” à 13.000 euros.

Le Musée d’Orsay a préempté pour 13.000 euros un album intitulé “Denise et Jacques, Histoire vraie” (1897).

Zola a également photographié Jeanne sous tous les angles et un album de 29 épreuves sur papier a triplé son estimation à 4.400 euros.

L’auteur des “Rougon-Macquard”, fresque dépeignant la société du Second Empire, était aussi un bon technicien de la photo. Il possédait une dizaine d’appareils et un laboratoire dans chacune de ses résidences, développait ses négatifs et tirait ses épreuves lui même.

Source: AFP