Pourquoi, dans un monde en transformation, l’innovation est importante pour l’Afrique ?

Dans une tribune publiée par Financial Afrik (https://goo.gl/jnwSWE), le 10 Mars 2018, Monsieur José Brito (https://goo.gl/Gc7dag), Co-Directeur de l’AIS2018 et ancien Ministre de l’Économie et des Affaires Étrangères du Cabo Verde, fait une analyse approfondie des enjeux et perspectives de l’innovation pour la transformation structurelle de l’Afrique, ceci en prévision au Sommet sur l’Innovation en Afrique (AIS) (www.AfricaInnovationSummit.com), qui se tiendra du 6 au 8 juin 2018 à Kigali, Rwanda, sur le thème « Innovation : Relever les défis de l’Afrique ».

Pour l’auteur, « …aucun pays au monde n’a développé ou transformé son économie sans améliorer ses capacités scientifiques, technologiques et d’innovation. Ceci n’a été possible qu’en développant des « systèmes nationaux d’innovation » robustes, qui exigent la construction de toutes les conditions nécessaires à la construction d’économies et de sociétés innovantes comme…en savoir plus (https://goo.gl/gtgDgq).

Si vous êtes intéressés à participer à l’AIS2018, alors inscrivez-vous maintenant (https://goo.gl/CgCH67) car les places sont limitées.

