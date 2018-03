Pour le Sénégal, ce n’est qu’un au revoir au Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le volet sénégalais de la tournée mondiale du symbole le plus prestigieux du monde sportif a pris fin le 13 mars 2018. Après un séjour de deux jours sur le sol sénégalais, le trophée s’est envolé vers Abidjan à bord d’un avion privé aux couleurs de la marque Coca-Cola (www.Coca-ColaCompany.com) ; sponsor de la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ (www.FIFA.com).

Le groupe Coca-Cola et la délégation FIFA dirigée par Christian Karembeu, membre de l’équipe française de football champion de la Coupe du Monde de 1998, ont été accueillis le 11 mars à l’aéroport Blaise Diagne International Monsieur le Ministre du Sport S.E. M Matar BA et Madame la Ministre du Transport aérien S.E.Mme Maïmouna Ndoye Seck.

La visite du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™, amplement soutenue par les pouvoirs publics, a reçu un accueil enthousiaste au Sénégal, amplifié par la qualification des Lions de la Teranga au tournoi mondial après 16 ans d’absence de la scène internationale de football.

Le trophée en or massif mesurant 36,8 centimètres de haut et pesant 6,1 kilogrammes a d’abord été accueilli par le Président de la République du Sénégal S.E. M Macky Sall au cours d’une réception au palais présidentiel. La cérémonie s’est tenue dans une ambiance festive marquée par les chants et les cris de joie des fans des Lions de la Teranga, manifestement désireux de voir le suprême symbole sportif revenir au Sénégal au mois de juillet.

Macky Sall s’est félicité de cette opportunité, ajoutant que la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ est une belle illustration du travail fourni par la Fédération Sénégalaise de Football pour hausser le niveau du football sénégalais. Il a ensuite exhorté la jeunesse à s’inspirer des valeurs du football.

Présent lors de l’évènement, Rocky Findley, Directeur Général de Coca-Cola Afrique de l’Ouest et Centrale, a exprimé la reconnaissance de Coca-Cola envers les autorités sénégalaises pour leur engagement et leur accompagnement qui ont fortement contribué au grand succès de la visite de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Sénégal.

Le grand rendez-vous avec le public et les amoureux du football de Dakar s’est tenu le lundi 12 mars 2018 dès 9 heures au Grand Théâtre National où était exposée la statuette. Les rideaux de la visite sont tombés à 20 heures après le passage d’environ 4000 dakarois venus admirer le trophée.

En préparation du tournoi du mois de juin, le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ parcourt 91 villes dans 51 pays et 6 continents à l’occasion de cette tournée mondiale organisée par Coca-Cola.

Coca-Cola est un partenaire de longue date du sport mondial. La firme est sponsor de plusieurs évènements sportifs dont les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de la FIFA™, la Coupe du Monde Interactive (Jeux Video) et la Copa Coca-Cola un tournoi régional qui vise à identifier et à développer le talent footballistique des écoliers de moins de 17 ans.

