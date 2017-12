Pour la chanteuse camerounaise, Indira, « Jésus ne fait pas le buzz »

À seulement 15 ans, Indira est véritablement en train de prendre les cœurs des mélomanes du Cameroun, et même du monde entier. En effet, depuis peu, elle s’illustre de plus en plus dans le paysage musical camerounais à travers des chansons très entraînantes avec des messages poignants sur un fond musical bien élaboré et plus proche de la jeunesse. Il y a quelques mois, elle nous a servi une chanson intitulée “Tu joues la vie” qui a déjà près de 350 mil vues en 3 mois sur YouTube et qui est un afro trap avec un message édifiant et qui sensibilise la jeunesse mondiale.

Cette fois-ci, elle nous revient avec un nouveau hit intitulé #Jesus_Ne_Fait_Pas_Le_Buzz dans lequel elle s’adresse à Dieu en lui demandant pourquoi le mal sévit sur terre pourtant c’est lui le créateur et c’est lui qui a le pouvoir de stopper tout cela et de se demander si tout ce qu’il dit dans la bible comme promesse etc c’est juste pour faire le buzz?

Le message dans cette chanson est d’une profondeur à nul pareil et pousse à la réflexion et à la prise de conscience de chacun de nous sur la nécessité d’aller vers le Seigneur de croire en lui d’avoir la foi de prier et de se rapprocher de lui afin d’avoir les réponses à nos inquiétudes les solutions à nos problèmes spirituels, Familiaux, de santé bref du quotidien.

On remarquera que pour le vidéogramme elle s’est entouré d’un professionnel de l’image le nommé Mr Tcheks de #Skystar qui a donné une hauteur à cette chanson réalisée dans les studios de #Bozeur ingénieur de son qui marque également de son empreinte l’univers musical urbain camerounais.

Regardez ce vidéogramme avec le cœur, car cette chanson vous parlera comme elle m’a parlé et surtout partagez là au maximum afin que plus de monde puisse avoir accès à ce message poignant d’évangélisation…