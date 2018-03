Pour Emmanuel Macron, l’empoisonnement d’un ancien espion russe est une “attaque à la souveraineté de l’UE”

L’empoisonnement d’un ancien espion russe en Grande-Bretagne était une “attaque contre la souveraineté européenne”, a déclaré le président français Emmanuel Macron vendredi après que les dirigeants européens eurent soutenu l’évaluation de Londres selon laquelle Moscou était responsable.

La pression diplomatique s’appuie sur Moscou sur son rôle dans l’attaque des agents neurotoxiques sur Sergei Skripal et sa fille Yulia dans la ville anglaise de Salisbury.

L’Union européenne rappelle son ambassadeur à Moscou pour consultation et un certain nombre d’Etats membres envisagent de suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et d’expulser les agents du renseignement russe se faisant passer pour des diplomates.

La Lettonie a déjà annoncé qu’elle procéderait à des expulsions, a déclaré le président de l’UE, Donald Tusk, ajoutant que des mesures étaient attendues dès lundi et que la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que des actions coordonnées étaient “nécessaires” pour répondre à l’attaque.

“Nous considérons cette attaque comme un sérieux défi pour notre sécurité et comme une attaque contre la souveraineté européenne“, a déclaré Macron lors d’une conférence de presse conjointe avec Mme Merkel après un sommet à Bruxelles.

“Il appelle à une réponse coordonnée et déterminée de l’Union européenne et de ses États membres.”

May a informé les autres dirigeants de l’UE de l’enquête sur l’attaque de Salisbury lors d’un dîner organisé jeudi.

Elle a réussi à surmonter la résistance de pays comme la Grèce et l’Italie qui étaient réticents à mettre en péril leurs liens étroits avec le Kremlin pour les persuader de soutenir la conclusion de la Grande-Bretagne selon laquelle Moscou était à blâmer.

Merlkel a déclaré que May avait partagé “certaines conclusions” qui laissaient peu de doute que Moscou était derrière la première utilisation offensive d’un agent neurotoxique en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Nous pensons que les analyses sont déjà très bien fondées et cela n’a été remis en question par personne“, a déclaré Mme Merkel.

“Nous avons convenu – au moins en Allemagne et en France – que de telles réactions sont encore nécessaires en plus de rappeler l’ambassadeur.”

Le chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que le rappel de l’ambassadeur était une “mesure extraordinaire” jamais prise par le passée.

Mais les divisions restent sur le chemin à parcourir, l’Autriche excluant déjà l’expulsion des diplomates.

Tusk a dit qu’il n’était sur du nombre d’Etats qui se joindraient aux expulsions.

“Plus d’un, mais je ne pense pas que ce sera le groupe entier“, a-t-il déclaré.