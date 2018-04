Point de presse téléphonique avec l’ambassadeur des États-Unis au Niger

ÉVÉNEMENT :

Rejoignez-nous le jeudi 5 avril 2018 à 13h30 GMT pour un point de presse téléphonique avec M. Eric Whitaker, ambassadeur des États‑Unis au Niger, et un responsable militaire de SOCAFRICA. Ils discuteront de nos mesures multiformes de renforcement du développement, de la sécurité et de la diplomatie au Niger, y compris le programme Flintlock.

Le Niger est de plus en plus vulnérable face à la situation de sécurité précaire au Sahel et aux menaces humanitaires continues telles que l’insécurité alimentaire. Les États-Unis contribuent au développement du Niger et fournissent une assistance humanitaire tout en renforçant la capacité de ses forces de sécurité et de défense. Nous restons engagés envers nos partenaires nigériens de longue date pour la promotion d’une région sahélienne plus sûre. L’exercice annuel Flintlock n’est qu’un moyen parmi d’autres de renforcer les capacités et la collaboration entre les forces de sécurité transsahariennes dans leurs efforts de protection des populations civiles. Le Niger a déjà accueilli l’opération Flintlock en 2014 et en sera de nouveau le pays hôte du 9 au 20 avril 2018.

CONTEXTE :

Au cours du point de presse, l’ambassadeur Whitaker et le représentant de SOCAFRICA discuteront des relations bilatérales entre les États-Unis et le Niger, notamment du développement et des efforts diplomatiques, ainsi que du rôle des États-Unis dans le renforcement des capacités des forces de sécurité et de défense. Une attention particulière sera accordée à l’évolution et à l’importance de l’exercice annuel Flintlock.

DÉTAILS :

Intervenants : L’ambassadeur des États-Unis au Niger, M. Eric P. Whitaker et le représentant principal de SOCAFRICA

Date : Le 5 avril 2018

Heure : 13h30 GMT

* Veuillez utiliser le convertisseur de fuseau horaire pour déterminer l’heure du début de l’événement dans votre fuseau horaire.

Langue : En anglais. Un service d’interprétation en français et en portugais sera disponible.

Règles de base : « On the record », les déclarations sont officielles.

Numéro d’accès : Il vous sera communiqué dès que vous aurez confirmé votre participation.

Confirmation de la participation (RSVP) : Confirmez votre participation en envoyant un courrier électronique à afmediahub@state.gov. Veuillez indiquer si vous souhaitez nous contacter (précisez la ligne : anglais/français/portugais) ou si vous préférez être contacté (indiquez le numéro de téléphone où vous joindre et la langue qui vous convient).

Twitter : Nous utiliserons #AFHubPress pour le point de presse téléphonique. Suivez-nous sur @ AfricaMediaHub et @USAfricaCommand.

LOGISTIQUE :

Les participants devront se connecter à la téléconférence 10 à 15 minutes avant son début.

L’opérateur demandera aux journalistes qui se connectent à titre individuel de donner leur nom, celui de leur organe de presse ainsi que leur localité. L’opérateur demandera aux ambassades qui se connectent le nom de l’ambassade ainsi que sa localité.

Le modérateur assurera la répartition du temps de parole entre les appelants connectés pour les questions-réponses. Les journalistes participant à la conférence téléphonique devront appuyer sur la touche « * » puis « 1 » pour entrer dans la file d’attente des questions. N.B. : vous pouvez composer « *1 » à n’importe quel moment de l’appel pour rejoindre la liste d’attente des questions, même avant que le modérateur n’ait commencé la partie questions-réponses du point de presse. Nous demandons aux journalistes de se limiter à une seule question et de préciser à quel intervenant la question est adressée.

Les journalistes peuvent également poser leurs questions, rédigées en anglais, en les envoyant par courrier électronique à afmediahub@state.gov avant ou pendant l’appel.

BIOGRAPHIE :

Ambassadeur des États-Unis au Niger, M. Eric P. Whitaker

Eric Whitaker a prêté serment devant le secrétaire d’État adjoint des États-Unis lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 15 décembre 2017 au département d’État. L’ambassadeur Whitaker est un diplomate de carrière qui a 27 ans d’expérience. L’ambassadeur Whitaker a rejoint le bureau des Affaires africaines en tant que sous-secrétaire adjoint par intérim en janvier 2017, en charge des portefeuilles des Affaires d’Afrique de l’Est, du Soudan et du Soudan du Sud. Il travaillait précédemment comme directeur des Affaires d’Afrique de l’Est.

D’octobre 2012 à 2014, il a été chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à N’Djamena, au Tchad, avant de revenir au département d’État. Avant cela, il a été conseiller en politique étrangère (POLAD) auprès de l’armée américaine à Djibouti et conseiller en affaires économiques à l’ambassade de Nairobi, au Kenya. De 2008 à 2010, il a été chef de mission adjoint puis chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Niamey, au Niger. L’ambassadeur Whitaker a également été chef de l’équipe de reconstruction provinciale intégrée (E-PRT) à Bagdad, en Iraq, à la tête d’une équipe composée de huit employés civils du département d’État, de l’USAID et du département de la Défense.

Diplômé de l’Université de l’Illinois, l’ambassadeur Whitaker y a obtenu une licence en biologie et une maîtrise en pédagogie de la santé de la communauté. Il détient également une maîtrise en administration publique de l’Université de Pittsburgh et une maîtrise en politique publique de la Wilson School de l’Université Princeton. Avant de devenir diplomate, il a été bénévole du Corps de la paix pour le développement de la santé et des communautés aux Philippines et assistant du gestionnaire municipal de la ville de Lodi, en Californie.

L’ambassadeur Whitaker parle le portugais, l’espagnol, le français, le bisaya et le coréen. Il a reçu onze prix honorifiques tels que le Meritorious Award ou le Superior Honor Award, ainsi que le prix d’honneur civil du mérite du département de la Défense, le Meritorious Civilian Honor Award.