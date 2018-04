Point de Presse de la MINUSMA du 12 avril – mars 2018

Durant ces dernières semaines, la Division des Affaires Electorales de la MINUSMA a rencontré les divers organes de gestions des élections nationales pour coordonner l’appui aux prochaines élections présidentielles de juillet 2018. Ces rencontres ont résulté dans l’élaboration conjointe d’une ébauche de plan logistique et opérationnel, devant intégrer à terme les besoins des différents cercles et communes, et une articulation réaliste du plan de déploiement du matériel, du personnel et des documents électoraux. Il est prévu que ce plan soit finalisé d’ici la semaine prochaine.

La section Médiation de la MINUSMA participe à la préparation de la 24ème session du Comité de Suivi de l’Accord, qui est prévue les 23 et 24 avril 2018 et les sous-comités thématiques se réuniront selon leurs calendriers respectifs avant ou après la session du CSA.

Je voudrais partager avec vous quelques chiffres révélateurs des efforts de la Mission pour apporter paix et stabilisation au Mali depuis son déploiement en 2013:

Depuis 2013, à travers sa section de Stabilisation et Relèvement, la MINUSMA a mené à bien 373 projets à impact rapide ou QIPs pour un total de 16 million de dollars américains, soit environ 8,5 milliards de FCFA dans les domaines de la sécurité, approvisionnement de l’eau et assainissement, infrastructures des communautés et des municipalités et éducation ;

Quant au Fonds Fiduciaires en soutien à la Paix et la Sécurité au Mali (Trust Fund), il a permis depuis 2013 de mettre en place 143 projets pour un coût de 52,2 million de dollars américains, pour apporter un soutien aux Forces de défense et de sécurité maliennes et assister le Gouvernement dans ses efforts pour assurer une paix durable et le retour de l'autorité de l'Etat et de l'ordre constitutionnel.