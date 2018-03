« Pédalons Pour la Paix ! » pour Commémorer le Deuxième Anniversaire de l’Attentat Terroriste de Grand-Bassam

L’Ambassade des Etats-Unis organise, en collaboration avec le Ministère chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, une course à vélo dénommée « Pédalons Pour la Paix ! » le dimanche 11 mars 2018.

« Pédalons Pour la Paix ! » a pour objectif de rendre hommage aux victimes de l’attentat terroriste de 2016 à Grand-Bassam. Cette course à vélo partira de Port-Bouët (Station Total en face de la Bâche Bleue) et se terminera à l’hôtel Etoile du Sud à Grand-Bassam.

Elle sera suivie des discours du Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, M. Sidi Tiémoko Touré, du Maire de Grand-Bassam, M. Georges Philippe Ezaley et du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Mme Katherine Brucker. Un dépôt de gerbe sera également organisé en l’honneur aux victimes de l’attentat terroriste de mars 2016 à Grand-Bassam.

Les organes de presse désireux de couvrir cette course à vélo sont priés de communiquer les noms de leurs reporters ainsi que leurs contacts téléphoniques à M. Folli Teko, Chargé d’Information à l’Ambassade des Etats-Unis (tekofx@state.gov).

L’Ambassade des Etats-Unis mettra à la disposition des journalistes un bus pour leur transport durant toute la course et leur retour à Abidjan. Le départ des journalistes est fixé au dimanche 11 mars 2018 à 07h00 devant l’Ambassade des Etats-Unis sise à la Riviera Golf.

