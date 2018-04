Pâques: le pape appelle à la fin du carnage en Syrie

Le pape a appelé à la fin du “carnage” en Syrie lors de son message de Pâques au Vatican.

Il a également demandé à Dieu de guérir les blessures au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, et a demandé instamment le dialogue sur la péninsule coréenne.

Le pape François a déclaré que la puissance du message chrétien donnait de l’espoir aux démunis.

Cela incluait les migrants et les réfugiés qui, selon lui, étaient «si souvent rejetés par la culture du gaspillage d’aujourd’hui».

Des milliers de personnes étaient sur la place Saint-Pierre pour l’entendre parler depuis le balcon de la basilique.

“Aujourd’hui, nous implorons des fruits de paix sur le monde entier, à commencer par la terre bien-aimée et de longue souffrance de la Syrie, dont le peuple est épuisé par une guerre apparemment sans fin“, a déclaré le pape.

“Que la lumière du Christ ressuscité illumine les consciences de tous les dirigeants politiques et militaires, afin qu’une fin rapide puisse être apportée au carnage, que le droit humanitaire soit respecté et que des dispositions soient prises pour faciliter l’aide si urgemment nécessaire. ”

Au cours des cinq premières années de son règne, le pape François a toujours condamné le conflit syrien. En 2013, il a été crédité de la principale opposition morale à l’intervention militaire occidentale, selon David Willey, correspondant de la BBC au Vatican.

En ce qui concerne l’ensemble de la région, il a déclaré dimanche: “Nous implorons les fruits de la réconciliation en Terre Sainte, en même temps que les conflits actuels qui n’épargnent pas les pays sans défense, pour le Yémen et pour tout le Moyen-Orient. Le dialogue et le respect mutuel peuvent l’emporter sur la division et la violence. ”

Au sujet des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il a déclaré qu’il espérait que les pourparlers visant à apaiser les tensions de longue date dans la péninsule coréenne “feraient progresser l’harmonie et la paix“.

Il a ajouté: “Que ceux qui sont directement responsables agissent avec sagesse et discernement pour promouvoir le bien du peuple coréen et établir des relations de confiance au sein de la communauté internationale“.

Le Pape a également exprimé l’espoir de mettre fin à la violence et à la division en Ukraine et au Venezuela.